【華冠投顧】武傑電台:美股大跌!亞股一片綠油油!台股逢低佈局下一波主流!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3406 玉晶光、3059 華晶科、5388 中磊、6269 台郡、2327 國巨。

台股盤勢分析:

老鼠屎

受到美股大跌影響，台北股市早盤下跌 - 39 點開出，在內資買盤的帶動下，上半場指數一度縮小僅下跌 - 28 點；下半場在金融股的壓抑下，指數幅勢稍有擴大。終場指數下跌 - 84 點作收，收在 9743 點，成交量 923 億。

美股這個『老鼠屎』，再度拖累全球股市。不過，從亞股的表現來看，美股的影響已經逐步鈍化。雖然今天月線再度失守，但是『內資偉大』，『基本面』反撲的情況並沒有改變。明天是台指期結算，今天並沒有見到期貨結構有太大變化；所以，研判美股如果晚上沒有特別消息，明天結算可望偏多操作。

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4721 美琪瑪、6175 立敦、5529 志嘉、5388 中磊、3455 由田、3289 宜特、2405 浩鑫… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

5269 祥碩、8933 愛地雅、6176 瑞儀、8046 南電、2371 大同、2345 智邦、3645 達邁… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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