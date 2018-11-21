【永豐期貨】台指選擇權盤前－亞洲股市全面走軟 台股量縮觀望收黑

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 86 點至 9732 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 11.99 點，電子期逆價差擴至 - 0.76 點，金融期轉為正價差 0.91 點。現貨部分，三大法人賣超 76.33 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 66 口至 12368 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 333 口至 39327 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 857 口至 3803 口。

美股周一在科技股重挫拖累下創下近兩周最大單日跌幅，美國針對中國企業祭出制裁措施，加上蘋果利空消息持續發效，FAANG 領頭重挫引發美股拋售賣壓，那斯達克與費半指數雙雙收跌超過 3% 以上。但台指期開盤開低後隨即跌點一路收斂，現貨開盤開低後早盤更一度翻紅，市場期待選舉行情與週三結算台股應有拉抬力道，盤中股王大立光利空不跌反倒拉高作收，一度拉抬大盤多方氣勢，但台積電與鴻海雙雙走軟跌幅擴大，股價盤中分別跌幅來到 1.8% 與 3.26%，半導體類股全面走跌加上蘋概股持續腳軟，電子指數盤中跌幅超過 1% 是週二台股盤中轉弱的主因之一，加上陸股早盤開平後在創業板與券商股大跌帶動下盤中跌幅超過 1%，港股也在騰訊領跌下跌幅超過 2%，亞股因陸港股跌幅擴大全面賣壓加重，台股尾盤也無力拉抬以相對低點下跌作收。終場加權指數下跌 84.7 點或 0.862%，收在 9743.99 點，成交量能 924.49 億，較前一日縮減 8.06 億。技術面來看，週二日 K 紅黑交錯且量縮小幅跌破整理平台區，可惜收盤仍失守月線支撐，且日 KD 指標持續死亡交叉向下，然指數選前仍呈現上有壓下有撐的收斂觀望型態。

選擇權分析

雖然現貨成交量頻頻減少，但適逢結算日加上國際股市震盪加劇，選擇權的交易反而較為活絡，多檔合約出現 5~6 萬口的成交量，今天選擇權 OI 最大量支撐壓力區維持在 9500~10000 點，然而隨著今天指數走跌，賣權的 OI 增量明顯較買權更為積極，也導致全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.12 降至 1.04，偏多的籌碼架構降溫至趨於中性。而買賣權的隱含波動度同步增高，買權由 22.4% 升至 25.14%，賣權由 25.68% 升至 32.02%，且 VIX 指數升高至 21.66 為 11 月 7 日以來最高，顯示隨著美股跌幅擴大，以選擇權買方壓注大波動的避險恐慌情緒也升高。

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