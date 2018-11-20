定穎轉機性湧出！黃石廠效益顯現 重歸獲利之路 後續還會更好

PCB 大廠之一的定穎 (6251) 受惠於黃石廠達到規模經濟，加上汽車用板營收占比達四成，產品結構穩健，不單其營業利益率在今年第三季已經由負轉正，隨營運效益持續顯現，第四季獲益可望更優於第三季，明年還會處於獲利穩健成長中，加上每股淨值 13.77 元，目前股價僅 8.69 元，轉機題材浮現。回顧定穎第三季表現，受惠於美系品牌大客戶 NB 與平板的拉貨，加上敬鵬火災後的轉單效應，同時汽車用板，不論安全性板與非安全性板均滿手接單，但最重要的是，旗下黃石新廠單月已經達到 80 萬平方英尺，達到規模經濟效益，幫助公司正式由虧轉盈，單季營收 35.78 億元，季增 13.9%，年增 20.1%，毛利率 11%，單季稅後獲利 200 萬元，每股淨利 0.01 元。



但當中值得注意的是，定穎主要有三個廠區，台灣廠區與昆山廠區，營運雖穩定，但處於小獲利或是小虧損狀態，先前公司處於虧損態勢，主要是因為旗下新的黃石廠未達規模經濟，但隨月產能已經達到 80 萬平方英尺，並克服生產瓶頸後，營業效益已經從今年 7 月起開始獲利，並成為帶動整體集團營運逐步轉好的主要動能，隨產品結構持續調整，獲利將持續增溫。



定穎第三季營業利益率達 2.6%，已經正式由負轉正，亦即隨黃石廠區突破損平點，成為帶領公司逐步邁入獲利的主要關鍵，而其實公司本業自 7 月起就開始獲利；展望第四季，因定穎汽車用板營收占比約四成，這部分訂單穩健，加上光電板訂單穩定，而消費性用板客戶持續拉貨，為此，法人圈預期，定穎第四季營業利益率將持續走揚，整體獲利會比第三季更明顯，進入 2019 年後還會更好，營業規模效益繼續顯現，加上持續擴產，單季與全年獲利均無疑。