〈鴻海市值跌破兆元〉Q4恐不旺 股價後續恐仍有壓

鴻海 (2317-TW) 今 (20) 日市值跌破兆元，其中外資賣超近 1.67 萬張、連續 12 個交易日賣超，共逾 7.76 萬張，股價頻破底，但後市短期也難有起色，法人認為，蘋果訂單縮減，鴻海產能利用率恐持續下滑，毛利率將受到干擾，今年第 4 季恐面臨旺季不旺的窘境，另外每季影響鴻海營運表現的業外，也有子公司富智康虧損波動。

鴻海今日股價創下減資以來新低，市值更跌破兆元，三大法人外資與投信同步賣超鴻海，外資賣 1.67 萬張，投信由買轉賣，自營商則買超 763 張，三大法人合計今日賣超鴻海 1.6 萬張。

鴻海旗下工業富聯 (FII) 受母公司股價走弱拖累，今日同步下挫 3.07%，來到人民幣 12.62 元，失守 10 日均線。

以往第四季都是鴻海營運高峰，但外資法人認為，今年蘋果 3 款新機銷售動能趨緩，且美中貿易不確定性持續增加，在訂單縮減影響下，恐使鴻海稼動率下滑，干擾毛利率表現。

業外方面，鴻海子公司富智康今年前三季持續經營之虧損來到 5.75 億美元，超越去年全年虧損，第四季財報還得觀察虧損狀況，是否持續侵蝕鴻海的獲利表現。

鴻海第三季稅後純益 248.76 億元，季增 42.2%、年增 18.3%，每股純益 1.57 元，每股純益 1.57 元，前三季稅後純益 664.64 億元，年減 0.9%，每股純益 3.95 元。

鴻海 10 月營收來到 5897.35 億元，創歷史同期新高、單月次高，月增 0.8%，年增 21.5%，累計前 10 月營收 4.08 兆元，年增 17.7%。