大幅砍單與投行看跌後 牛市「領頭羊」蘋果正式跌入熊市

伴隨著美股持續調整，一直在這輪美股牛市中扮演領頭羊角色的蘋果公司（Apple）也未能倖免，股價於周一正式進入技術性熊市。

周一，蘋果公司股價盤中低位震盪，尾盤最終失守 250 日均線，收盤跌 3.96%。稍早《華爾街日報》稱，蘋果公司削減 iPhone XR，XS 和 XS Max 的訂單。該股已較 10 月 3 日創出的 233.47 美元高點跌超 20%，其曾在 11 月 15 日觸及熊市。

本月至今，蘋果股價已跌去 15.1%。按照這種勢頭，該股有望出現 2008 年 9 月以來最大單月跌幅。年初至今，蘋果的累計漲幅顯著收窄至 8%。

至此，被稱為「FAANG」的美國五大科技股全部跌入熊市區間，較各自 52 周高點跌逾 20%，市值合計蒸發兆美元。其中，Facebook 最慘，累計下跌 39.5%。

蘋果供應商的股票也受到衝擊，Lumentum、Skyworks Solutions Inc 和 Qorvo Inc 股價下跌 3-5% 不等。涵蓋部分蘋果供應商在內的費城半導體指數大跌 3.9%，延續前一交易日跌勢。

蘋果當日顯著下挫可能也有一部分交易的因素。由於本周四為美國感恩節，美股市場將休市一日，周五也將提前收盤，假日臨近前市場交投清淡，股價極易波動。

標普科技指數大跌 3.8%，是當日跌幅最大的板塊。代表科技股的那斯達克 100 指數跌超 3.3%，即將創出 5 月以來最低位。納指收跌 3.03%，報 7028.48 點。該指數已在 10 月份大跌 9.2%，創 2008 年 11 月以來最大單月跌幅。

蘋果連遭不利

在至關重要的假期銷售季來臨之前，華爾街日報周一援引消息人士稱，蘋果公司在最近幾周削減了 9 月發布的所有三款 iPhone 手機的生產訂單。

報導稱，新款 iPhone 手機的需求不如預期旺盛，加上蘋果決定推出更多機型，均導致外界難以對蘋果所需的零部件和手機數量做出預估。

蘋果做出這一決定大約是在新款手機全球上市的兩周之後。由於高估了 iPhone XR 銷量，提前準備零部件導致部分庫存積壓。

報導還稱，iPhone XR 的需求預測尤其有問題，預期下調幅度接近三分之一。上周，蘋果通知多家供應商其已再度下調 iPhone XR 生產計劃。香港南華早報也稱，由於對 iPhone XR 的需求不旺，蘋果對兩家中國零部件供應商的訂單削減了 30%。



在幾周之前，蘋果發布的第四季銷售預估就低於華爾街預期，當時已經讓投資者吃驚，也促使某些供應商發布預警，暗指新款 Phone 銷售疲軟。

其中，日本顯示器公司 (JDI) 調低全年展望，英國晶片生產企業 IQE Plc 也預計當前年度的財務表現將會大幅趨弱。向蘋果提供 FaceID 技術所需軟體的 Lumentum Holdings 和 AMS AG 也下調了預測。

這則報導公布之後，周一蘋果股價低開，此後震盪走低。除了蘋果自身股價之外，其產業鏈合作方股價也受到牽連。Lumentum Holdings Inc 跌超 5%，Universal Display Corp 跌 3.6%，Cirrus Logic Inc 跌超 2%，Skyworks Solutions Inc 跌 3%。

當日晶片股集體下挫。Cowen & Co 分析師預計，iPhone 產量減少將給西部數據 (WD) 和美光 (Micron Technology) 等內存晶片製造商帶來一定程度的打擊。這兩隻股票當日分別下跌 3.2% 和 6.6%。

此前就有投行下調蘋果目標價和預期。Guggenheim 將蘋果的評級從「買入」下調至「中性」，指在銷量放緩跡象下，蘋果依賴平均售價上漲不足以推動業績增長。過去十年，iPhone 平均售價漲了 220 美元，漲幅 40%，但僅在 2018 財年 ASP 就幾乎實現了上述漲幅的一半，目前可能需要一段時間來消化。預計 2019 年 iPhone 手機銷量將下降 5%，但與 2018 年不同，他們不認為 ASP 上漲足以抵消銷量下降的影響。

瑞銀也將蘋果目標價從 240 美元下調至 225 美元。David Tepper 的 Appaloosa 甚至付諸行動，自第三季末以來，已經出售了蘋果的持倉。

不過，也有人仍堅信蘋果有空間上漲。「股神」巴菲特執掌的伯克希爾 · 哈撒韋就在第第三季增持蘋果。摩根士丹利也在不久前重申對蘋果的增持評級，分析師 Katy Huberty 稱相信蘋果最近的拋售過度了，因此創造了一個買入機會。