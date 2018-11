大幅砍單與投行看跌後 牛市「領頭羊」蘋果正式跌入熊市

伴隨著美股持續調整,一直在這輪美股牛市中扮演領頭羊角色的蘋果公司(Apple)也未能倖免,股價於周一正式進入技術性熊市。

周一,蘋果公司股價盤中低位震盪,尾盤最終失守 250 日均線,收盤跌 3.96%。稍早《華爾街日報》稱,蘋果公司削減 iPhone XR,XS 和 XS Max 的訂單。該股已較 10 月 3 日創出的 233.47 美元高點跌超 20%,其曾在 11 月 15 日觸及熊市。

本月至今,蘋果股價已跌去 15.1%。按照這種勢頭,該股有望出現 2008 年 9 月以來最大單月跌幅。年初至今,蘋果的累計漲幅顯著收窄至 8%。

至此,被稱為「FAANG」的美國五大科技股全部跌入熊市區間,較各自 52 周高點跌逾 20%,市值合計蒸發兆美元。其中,Facebook 最慘,累計下跌 39.5%。

蘋果供應商的股票也受到衝擊,Lumentum、Skyworks Solutions Inc 和 Qorvo Inc 股價下跌 3-5% 不等。涵蓋部分蘋果供應商在內的費城半導體指數大跌 3.9%,延續前一交易日跌勢。

蘋果當日顯著下挫可能也有一部分交易的因素。由於本周四為美國感恩節,美股市場將休市一日,周五也將提前收盤,假日臨近前市場交投清淡,股價極易波動。

標普科技指數大跌 3.8%,是當日跌幅最大的板塊。代表科技股的那斯達克 100 指數跌超 3.3%,即將創出 5 月以來最低位。納指收跌 3.03%,報 7028.48 點。該指數已在 10 月份大跌 9.2%,創 2008 年 11 月以來最大單月跌幅。

蘋果連遭不利

在至關重要的假期銷售季來臨之前,華爾街日報周一援引消息人士稱,蘋果公司在最近幾周削減了 9 月發布的所有三款 iPhone 手機的生產訂單。

報導稱,新款 iPhone 手機的需求不如預期旺盛,加上蘋果決定推出更多機型,均導致外界難以對蘋果所需的零部件和手機數量做出預估。

蘋果做出這一決定大約是在新款手機全球上市的兩周之後。由於高估了 iPhone XR 銷量,提前準備零部件導致部分庫存積壓。

報導還稱,iPhone XR 的需求預測尤其有問題,預期下調幅度接近三分之一。上周,蘋果通知多家供應商其已再度下調 iPhone XR 生產計劃。香港南華早報也稱,由於對 iPhone XR 的需求不旺,蘋果對兩家中國零部件供應商的訂單削減了 30%。



在幾周之前,蘋果發布的第四季銷售預估就低於華爾街預期,當時已經讓投資者吃驚,也促使某些供應商發布預警,暗指新款 Phone 銷售疲軟。

其中,日本顯示器公司 (JDI) 調低全年展望,英國晶片生產企業 IQE Plc 也預計當前年度的財務表現將會大幅趨弱。向蘋果提供 FaceID 技術所需軟體的 Lumentum Holdings 和 AMS AG 也下調了預測。

這則報導公布之後,周一蘋果股價低開,此後震盪走低。除了蘋果自身股價之外,其產業鏈合作方股價也受到牽連。Lumentum Holdings Inc 跌超 5%,Universal Display Corp 跌 3.6%,Cirrus Logic Inc 跌超 2%,Skyworks Solutions Inc 跌 3%。

當日晶片股集體下挫。Cowen & Co 分析師預計,iPhone 產量減少將給西部數據 (WD) 和美光 (Micron Technology) 等內存晶片製造商帶來一定程度的打擊。這兩隻股票當日分別下跌 3.2% 和 6.6%。

此前就有投行下調蘋果目標價和預期。Guggenheim 將蘋果的評級從「買入」下調至「中性」,指在銷量放緩跡象下,蘋果依賴平均售價上漲不足以推動業績增長。過去十年,iPhone 平均售價漲了 220 美元,漲幅 40%,但僅在 2018 財年 ASP 就幾乎實現了上述漲幅的一半,目前可能需要一段時間來消化。預計 2019 年 iPhone 手機銷量將下降 5%,但與 2018 年不同,他們不認為 ASP 上漲足以抵消銷量下降的影響。

瑞銀也將蘋果目標價從 240 美元下調至 225 美元。David Tepper 的 Appaloosa 甚至付諸行動,自第三季末以來,已經出售了蘋果的持倉。

不過,也有人仍堅信蘋果有空間上漲。「股神」巴菲特執掌的伯克希爾 · 哈撒韋就在第第三季增持蘋果。摩根士丹利也在不久前重申對蘋果的增持評級,分析師 Katy Huberty 稱相信蘋果最近的拋售過度了,因此創造了一個買入機會。