iPhone再傳砍單消息 蘋果盤前股價跌逾1.8%

外媒報導，由於新款 iPhone 需求低於預期，最近幾週，蘋果 (AAPL-US) 削減了 9 月發表的 3 款 iPhone 生產訂單；受此消息影響，今 (19) 日美股盤前，蘋果股價跌逾 1.8。

台北時間週一晚間 9 點 36 分，Investing.com 數據顯示，蘋果盤前股價下跌 1.82%，至 190 美元。

蘋果盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

華爾街日報引述知情人士說法，稱蘋果原要求部分供應商，自今年 9 月至明年 2 月，生產約 7000 萬支 iPhone XR，但蘋果於 10 月底，將這項生產計畫，削減了約 3 分之 1。

據悉，過去 1 週，蘋果對數家供應商表示，將削減 iPhone XR 的生產計畫，因為智慧型手機市場已進入成熟期，且蘋果正面臨來自中國廠商的激烈競爭。

近期已有多家投行，下調蘋果目標價；瑞銀 (UBS) 在最新報告中，將蘋果目標價砍至 225 美元，並下調 iPhone 預估銷售量。

瑞銀將蘋果 12 個月目標價，從 240 美元，下修至 225 美元，並將 iPhone 季度銷售量，由 7500 萬支，下調至 7350 萬支。

瑞銀分析師 Tim Arcuri 於報告中寫道，由於美元持續升值，蘋果將面臨「外匯逆風」，在中國市場，許多消費者會選擇規格相近的在地品牌手機，而非 iPhone XR。

高盛則將蘋果目標價下調至 209 美元，並稱 iPhone 新機需求疲弱，令人憂心。

古根漢證券 (Guggenheim Securities) 分析師 Robert Cihra 將蘋果股票評級，從「買入」下調至「中性」。

Cihra 認為，蘋果提高 iPhone 售價，無法抵銷銷售量下滑，帶來的損失。

Cihra 建議，由於 iPhone 需求疲軟的風險日益增加，中國、印度等市場需求，也出現下滑跡象，「蘋果可能得考慮降低售價」。