【華冠投顧】大盤上攻氣勢漸顯現！2498宏達電P/B值低，值得鎖定？！

上週五，美國紐約聯儲主席威廉姆斯（John Williams）表示，加息仍應謹慎為之，我並不認為離中性利率很遠，此偏向鴿派之言論，使得美元承壓下行。

12 美元指數，上周之述『多市架構未變，短期下方 96.54-96.14 支撐區仍有止住跌勢之機。』目前於此區已出現止跌，今日持續觀測。

美股也依然處在多市格局之中，上周之回檔也僅以修正波解讀。12 道瓊，如上周之預期來到支撐區止住了跌勢，目前持續上揚，接著，上方反壓區 25666-25800 可注意。

11 加權，上方 9959-10010 之反壓區間，若再次被站上，則具有更上一層樓之續航力。因此，後市擔綱要角之大型權值股，如，台積電、鴻海，短期內將有往上攻堅之機，可持續鎖定這些個股。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

6278 台表科：看短多！第三季每股盈餘 0.77 元，逐季成長！技術面來看，短期來到支撐位置出現彈升，上方 39.00-43.30 之初步反壓區間可留意。

2498 宏達電：看短多！股價淨值比僅 0.69 倍、本益比僅 5.18 倍，股價嚴重被低估之下，短期具彈空間，短線支撐先看 40.30-35.70 區間；短壓先看 49.70-64.00 區間，見下圖。

8374 羅昇：看短多！中、美貿易戰影響，加上第 3 季獲利因毛利率、匯損因素，每股盈餘降至 0.16 元。自動化零件產業在 2019 年，供過於求現象或將為股價帶來壓力。該股今日出現跌深反彈，上方初步反壓區 20.60-23.30，可注意。

2330 台積電：看多！在美系外資看淡半導體後市之下，持續走弱。但依據技術面來看，多市架構未變。下方 221.0-216.0 支撐區可鎖定，隨時具彈升之機。依據型態推估，上方初步目標上看 232.0-243.0 之區間。

3035 智原：看短多！第三季每股盈餘 0.35 元，逐季上揚！今日出現跌深反彈，屬常態；上方 38.00-43.20 區間之初步反壓可留意.。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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