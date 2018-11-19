【華冠投顧】盤後分析：盤整待變

劉彥良 分析師

台股持續量縮盤整，高低差僅 41 點，成交量 918 億元為本月第三度不足千億元。美中貿易戰前景未明使得投資人多空看法分歧，觀望心態濃厚等待多空放量表態方向。

台積電 (2330) 在外資調降目標價下近期表現弱勢，外資持續提款的鴻海 (2317) 亦然，權值股壓抑指數表現，不過中小型股在內資藉選舉題材發揮下輪動上攻，續演跌深反彈行情。

漲價概念股中率先反彈的矽晶圓環球晶 (6488)、中美晶(5483) 和合晶 (6182) 在遇到季線反壓漲勢受阻，但被動元件開始接棒，多檔已越過月線開始向季線靠攏，唯指標股國巨 (2327) 仍受制月線反壓表現相對疲弱。

台股今日以小漲 31 點作收，明日月線可望翻揚同時 KD 也有望黃金交叉，反彈行情可期，但關鍵還是在成交量能否放大，否則易形成價量背離。另外，要持續關注月底前的川習會發展，最近雙方動作頻頻，多空消息夾雜，成為市場最擔憂的不確定性。

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