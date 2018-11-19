【華冠投顧】選舉前量縮明顯，台積電拖累壓抑大盤表現!

美股漲跌互見，台股在台積電昨日 ADR 重挫 4.23% 表現不佳之下，拖累大盤今日漲幅，指數終場漲 31 點，9828 作收，成交量因選舉不確定因素影響縮至 918 億元，價漲量縮。

九合一選舉將在本周六投票，市場人士擔心有變化，操作保守，今日量能縮至千億元以下，而台積電昨日 ADR 重挫 4.23% 表現不佳，今日下跌 4 元，收在 222 元，拖累大盤表現，股價距前波低點 217 元不遠，必須特別注意! 大盤由南亞科 (2408)，可成(2474)，大立光(3008)，及金融與傳產股護盤。電子股跌 0.01%，金融股漲 0.38%，傳產股漲 0.91%，OTC 漲 0.87%。上漲家數 1002 檔，下跌家數 377 檔，漲停板 13 檔，跌停板 3 檔。強勢股: 美琪瑪(4721)，立敦(6175)，良維(6290)，羅昇(8374)，聯鈞(3450)，神隆(1789)，凱美(5317)，智原(3035)，協喜(3071)，VHO-KY(4803) 等。

台股本周自 9400 點反彈以來第四周，遇本周選舉投票結果不確定因素干擾，市場觀望，量縮明顯，建議不宜躁進，多看少做，等待!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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