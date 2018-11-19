台股盤中─半導體走勢不振、蘋概股止穩 選前指數空間受限

台股進入九合一選舉的選前倒數時刻，投資人選股更審慎，大盤指數已在 9770 到 9834 點之間橫盤整理 4 個交易日，證券分析師黃漢成今 (19) 日指出，選前台股大盤空間有限，且眼前面對 1 萬點強大賣壓，投資人宜保守因應。

類股表現上，半導體類股走勢不振，台積電 (2330-TW) 受到繪圖晶片廠輝達大跌拖累，盤中也同步走跌，同時，中國大陸的 DRAM 供應廠商又遭美國盯上，也干擾半導體表現；但今日台蘋概股止穩，包括聯德 - KY(4912-TW)、可成 (2474-TW)、大立光 (3008-TW)、良維 (6290-TW)、宸鴻 - KY(3673-TW) 及和碩 (4938-TW) 股價等，都同步止穩。

台股加權股價指數早盤開在 9795.47 點，最高 9836.02 點，最低 9779.4 點，預估全場成交值不足 1000 億元，大盤指數已在 9770 到 9834 點之間橫盤 4 個交易日，黃漢成說，全台投票前市場觀望氣氛濃厚，大盤指數已狹幅橫盤 4 日，選前台股大盤以個股表現為主，大盤表現空間相對有限。

此外，今日盤中特斯拉概念股表現也強勢，包括美琪瑪 (4721-TW)、貿聯 - KY(3665-TW) 等股價走強，同步帶動電動車概念股。