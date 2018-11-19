彭博：IPhone需求下降、貿易戰持續 正嚴重擠壓台股獲利

據《彭博社》報導，由於蘋果 (AAPL-US)iPhone 的需求減弱，以及台灣兩大貿易夥伴中美之間的關係持續惡化，正嚴重擠壓台股企業獲利。

據數據顯示，截至今年 9 月份的第三季，台股的淨利預估是比去年同期下滑 9.2%，創下自 2017 年第二季以來第一次低於市場預期。

由於半導體公司股票比重占加權指數超過四分之一，且台積電 (2330-TW) 單一個股就佔 21%，像是蘋果這樣的科技巨頭對台股影響劇烈。在 iPhone 銷售停滯不前且公布營收前景低於市場預期之後，包含鴻海 (2317-TW) 在內的供應商皆發布了令人失望的獲利財報。

台企 Q3 獲利低於分析師預期 (圖: 彭博社)

中美緊張局勢持續，貿易戰不斷升級。美國副總統 Mike Pence 在週末表示，美國並不急於結束貿易戰，並且「在中國改變方向之前，美方不會改變方向」。

德信投顧副總裁 Richard Lin 表示，由於貿易摩擦可能會增加製造商和消費者的成本，而且隨著經濟增長放緩，台灣企業的獲益可能會在未來幾季皆呈現下滑。「我們將逐漸感受到中美貿易戰的影響。」他表示。

經濟放緩的跡象在近日來顯現，10 月份台灣出口成長的速度低於預期。根據本月早些時候公佈的會議紀錄，台灣央行部分董事會成員認為有必要考慮利率的調整，即採取「預防性升息」之動作，以便台灣在面對未來全球經濟放緩時有足夠靈活的貨幣政策。