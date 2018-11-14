台股盤中—權值股撐盤無力 9800點關卡得而復失 力拚站穩月線之上

台股今 (14) 日受到美股科技股反彈帶動，早盤台積電強勢領軍，股價開高站回 9800 點關卡，惟可成、和碩等蘋概權值股表現仍弱勢，加上傳產權值股台塑四寶未能發揮撐盤力道，指數上攻 9800 點後遇反壓拉回，盤中一度由紅翻黑，維持平盤附近震盪格局，力拚站穩月線之上，預估今日成交量約 1070 億元。

台股今日開盤上漲 23.85 點，以 9799.69 點開出，盤中最高點來到 9823.25 點，最低來到 9763.89 點；櫃買市場今日表現相對強勢，股價開高走高，以 117.93 點開出後，盤中最高來到 119.03 點。

電子三雄部分，台積電為三雄中表現最強勢者，股價開高走高，盤中上漲約 1.3%，來到 230.5 元，力拚站回月線；大立光今日股價開低走低，盤中下挫逾 1.25%，來到 3160 元，跌破 5 日線；鴻海今日則是開高走低，在平盤上下震盪，盤中下挫 0.4%，來到 74.1 元。

MSCI 指數編纂公司今日公布成分股半年度調整，台股在全球標準型指數新增大同 1 檔，並剔除 GIS-KY、宏達電、旺宏、東元 4 檔，轉進全球小型指數成分股。受此消息影響，大同盤中上漲 0.66%，GIS-KY 在平盤附近震盪，宏達電下挫逾 0.7%，旺宏下挫逾 1.8%，東元跌幅最重、達 2.57%。

美國總統川普於推特發文表示，石油輸出國家組織 (OPEC) 不該減產，衝擊國際油價走勢，使國際油價連續 12 個交易日收黑，創下最長跌勢，布侖特原油跌破 70 元關卡，收在每桶 68.56 美元，受此利空消息拖累，台塑四寶今日股價表現弱勢，台塑、南亞均在平盤附近震盪，台化下挫 0.94%，台塑化大跌 2.65%，中石化、華夏也有超過 1% 的跌幅。

以上市族群來看，觀光族群最為強勢，上漲 1.8%，其次為運輸族群，表現最弱勢的為油燃指數，下挫逾 2.9%；櫃買市場以鋼鐵族群最強勢，漲幅逾 2.1%，盤中在平盤之下的族群僅觀光與航運族群。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股受到昨日美科技股反彈帶動，加上櫃買族群相對強勢、新台幣稍微止貶回升，三因素帶動台股走揚，在平盤附近震盪，但中長線格局來看，整體科技股架構仍偏弱，且美元還是維持強勢，短線指標偏多，而中長線受美中貿易戰影響的個股，維持保守格局，後續仍須留意拉回的可能性。