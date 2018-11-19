張忠謀警告：貿易戰衝擊全球資通訊產業 恐傷及國際經濟

APEC 企業諮詢委員分組對談 (ABAC) 日前結束，我國 APEC 經濟領袖代表張忠謀在會中指出，中美貿易戰第二波將針對 2670 億美元中國產品課徵高關稅，若因此涉及全球資通訊產業，供應鏈成本提高將造成價格攀升，可能傷及國際經濟，各國對此不應抱持樂觀看法。

同組進行對談的還有澳洲、印尼、越南等國家經濟領袖。針對中美貿易戰以及保護主義等議題，澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 認為中美貿易戰態勢不會升高，各國應保持樂觀。

張忠謀則對此回應感到憂心，他認為第一波貿易戰未涉及資通訊產品，因此全球資訊供應鏈還未受到影響，但接下來第二波針對 2670 億美元中國產品課徵高關稅，其中便包含了資通訊產品，全球資訊產業將會遭受衝擊，國際經濟可能因此受到傷害。

另外提到數位經濟發展，張忠謀提醒，AI 與其他技術的發展將為人類生活、行為帶來巨大變動，未來可能產生大規模失業問題，各國必須謹慎因應，他強調，我國雖然只是中型經濟體，但也是全球數位經濟、創新供應鏈中關鍵的一環，非常願意參加雙邊或多邊討論解決這些問題。

日本首相安倍晉三也在會議上呼籲各國支持 CPTPP，強調此公平競爭平台能為中小企業的跨境電商貿易帶來獲利，而張忠謀在會中也對安倍提出經濟合作期待，安倍則表示，台灣一直是日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值的重要夥伴，希望雙方能持續在觀光領域深化合作交流。