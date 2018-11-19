大摩：我們意識到聯準會的口風變了

在摩根士丹利看來，從近期聯準會高官的公開表態來看，聯準會的措辭已經出現了微妙的變化，不過讓聯準會暫停升息的門檻仍然很高。

摩根士丹利首席經濟學家 Chetan Ahya 在昨日報告中指出，在過去的一周內聯準會主席和副主席都做了公開講話，從他們傳遞的資訊來看，聯準會政策決定要看數據，而美國經濟表現不錯，因此依然會漸進升息。

不過 Ahya 指出，和幾周前相比，「我們也感受到口風上的微妙變化，」這些變化在於：

更加強調要看數據，同時透露出在實現中性利率之後政策決定上會有一定靈活性。

在上周三周四參加達拉斯聯儲組織的活動中，聯準會主席鮑威爾儘管對美國經濟整體持樂觀態度，但暗示出了 2019 年暫停升息的條件，即美國經濟將面臨三大阻力：全球需求放緩、財政刺激消退，以及升息對經濟的滯後影響。

鮑威爾表示，美國樓市增速放緩，以減稅和增加財政支出為主要形式的財政刺激可能從明年起逐步消退。此外，去年全球經濟協同復甦的情況日漸退場，儘管增長依然堅實，但越來越多的跡象顯示有一些放緩，這一點令人關切。

緊接着在周五，聯準會副主席 Richard Clarida 也稱，升息已令聯準會的短期利率接近中性水平，這將成為未來考慮貨幣政策的一個關鍵因素，未來升息將取決於經濟數據。

不過值得注意的是，儘管傳遞出的信號在變化，但這並不意味著市場就可以開始期待聯準會改弦易轍。在摩根士丹利看來，美國經濟依然表現強勁，德國和日本經濟活動雖然放緩但主要是受到臨時因素影響，整體來看全球經濟增長依然穩固。Ahya 在報告中稱：

據我們估計，2018 年第三季全球經濟增速為 3.4%，較第二季 4.1% 的強勁增長的確放緩，不過預計第四季增速將重回趨勢上方，達到 3.6%。

影響德國與日本增長的臨時性因素消退，全球貿易動能依然健康，新興市場持續復甦，這些都為全球經濟增長提供了支撐。

Ahya 指出，在全球經濟持續增長的背景下，正如摩根士丹利首席美國經濟學家 Ellen Zentner 預計，聯準會會保持目前的升息路徑，直到利率升至它所認為的中性區間，隨後才有可能暫停升息，而這要在今年 12 月以及明年 3 月和 6 月這三次升息之後才會發生。

對於投資者來說，Ahya 指出，這意味著未來之路依然會相當「顛簸」。報告寫道：

自全球金融危機以來，央行提供了充裕的流動性，現在市場需要斷掉對此的依賴了。

不管喜歡還是不喜歡，波動性都已經回歸了。