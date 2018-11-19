危險趨勢正在繼續 投資者開始逃離美企業債市場

百年老店債券拋售潮引發「連鎖反應」，市場對如山債務擔憂不已，美國企業債危機來了？

11 月 16 日周五，追蹤高收益債券市場的交易所交易基金七連跌，防範企業違約的成本也大幅上升。

iShares 高收益債券 ETF 跌至 2016 年 6 月以來最低水平，當周表現為 2 月以來最糟；Markit 編制的投資級債券和高收益債券違約互換指數也上升至 2016 年底以來的新高。

與此同時，彭博 - 巴克萊投資級企業債指數殖利率也在本周升至 4.34%，為 2010 年 6 月以來最高水平。

英國《金融時報》指出，這些市場表現顯示出人們十分擔憂美國利率上升對企業債市場造成影響。

在金融危機後的低利率時期，美國企業大量借入廉價債務，美國企業債市場規模也從 2008 年的 5.5 兆美元膨脹至如今的 9 兆美元。

過去一周，華爾街瘋狂拋售企業債，首當其衝的正是擁有 126 年曆史的通用電氣（GE）。

周二，GE 股價大漲的同時，債券卻跌得慘不忍睹，永續債殖利率躍升至 13.1% 的歷史新高。

此外，GE CDS 的價格在 11 月份翻了一倍，未償付的掉期合約金額則翻了兩番至 8.36 億美元，為全球企業借款人中最高的一家。

雖然評級仍屬投資級，但市場交易價格實際卻是垃圾級的價格，GE 徘徊在分崩離析邊緣的同時，整個信貸市場都受此攪動風起雲湧。

周二，Guggenheim Partners 首席投資官 Scott Minerd 在推特上表示，GE 債券拋售並不是一個孤立事件，投資級債券的下跌和崩潰已經開始。

華爾街見聞會員專享文章《市值蒸發 2000 億美元 這裡有匹「大白馬」亟待紓困！》曾提到，市場對 GE 的「恐懼」具有一定的代表性。因為整個美國公司債市場中像 GE 這樣擁有 BBB 評級，但價格卻越來越向垃圾債靠攏的公司越來越多，如果經濟狀況出現惡化，從 BBB 向垃圾債「下沉」的潛在債券規模可能在 1 兆美元之巨。

目前 BBB 級債券的規模已經占到整個投資級債券總規模的 50%，是垃圾債規模的 2.5 倍，如果受經濟周期尾部衝擊，出現「下沉」，GE 作為全美最大的 BBB 債券發行公司，在下一次風暴來臨時股價也有機會繼續下探。

彭博社引述 Legal & General Investment Management America 全球信貸戰略主管 Jason Shoup 指出，利率上升、財政刺激力度減弱、企業盈利走弱及評級下調潮的到來意味著十年來投資評級最差的一年正由債券暴跌開始，2019 年對於美國企業債而言將會是艱難的一年。

『新聞來源／華爾街見聞』