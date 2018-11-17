英國首相反擊！火速任命退歐大臣 自己主導談判 重要官員留任

周三英國首相梅宣布，就英歐談判團隊達成的脫歐協議獲得了內閣支持，結果被以脫歐大臣為首的多達 7 位政府官員辭職潮「打臉」。在傳出梅可能面臨不信任投票的負面消息後，周五這場脫歐「鬧劇」又有了最新進展。彭博社戲稱為，外匯交易員註定本周無眠。

24 小時內任命新脫歐大臣 親歐派重返內閣

周四，英國脫歐大臣 Dominic Raab 令人意外地宣布辭職，理由是「自己的良心無法支持這版協議草案」。24 小時左右，梅火速任命被媒體稱為「名不見經傳」的健康與社會保障部初級部長 Stephen Barclay 擔任新一代脫歐大臣，但剝奪了英國脫歐事務部的談判責任。

新任脫歐大臣的主要任務將是在國內做好退歐準備，幫助梅政府的脫歐草案通過議會投票，「在一定程度上，Barclay 將監督議會在英國脫歐問題上的立法程序」。此人在 2016 年公投中支持脫離歐盟，他就任後表態稱：「我們需要維持動能，以便最終與歐盟敲定英國脫歐協議。」

首相發言人證實，梅將自己來負責最後 10 天的脫歐談判，內容是敲定英歐雙方未來關係的政治宣言框架。素以毒舌著稱的金融部落格 Zerohedge 打趣道，脫歐大臣是梅政府里流動性很高的職位，過去六個月裡已經換了三個人，之前外界懷疑梅自己會擔任脫歐大臣，看來猜對了一半。

值得注意的是，梅還邀請今年 4 月辭職的英國前內政大臣 Amber Rudd 重返內閣，接替周四辭職而空出的工作與養老金大臣職位，後者今日批評了在談判關鍵時刻動搖首相領導權的動議。媒體也注意到，此人是親歐派，曾支持若無協議脫歐時舉行第二次全民公投，她的任命將引發爭議。

梅瓦解不信任投票的招數：周末密集攻勢 重要大臣留任

周五臨近美股時段傳來的消息顯示，路透社援引此前一直為可靠消息的未經證實單一消息來源稱，英國保守黨提交要求「倒閣」的信函數量已經達到 48 封的最低門檻，唐寧街正準備應對針對梅作為保守黨領袖一職的不信任動議。

不過對梅領導權的挑戰陷入焦灼。有消息稱，梅已經授意保守黨黨鞭在周末發起「密集攻勢」，來平息黨內對脫歐協議的不滿，她本人也與數百名保守黨積極選民通話，以期贏得「草根派」的支持。同時，重要的硬脫歐派大臣決定留任內閣職位，也造成欲開啟不信任投票的派別內亂。

據 BBC 等多家媒體報導，英國環境部長 Michael Gove、貿易部長 Liam Fox、交通部長 Chris Grayling 和下議院領袖 Andrea Leadsom 都同意留任，為穩定首相地位給予大力支持。批評人士認為，他們留下並不能帶來任何協議的改變。

Gove 表示，他對首相有信心，達成好的協議很重要，24 小時前他還說不願意擔任脫歐大臣，除非有權修改梅的協議。Fox 也表達了對首相的信心，認為目前需要穩定，「堅持在內閣達成的集體協議」，需要專注於尚未完成的談判，「有協議脫歐比無協議要好」，並敦促投票者基於國家利益理性對待首相的議案。

其他的好消息也屢有傳來。首先是彭博社報導稱，梅所屬保守黨與北愛民主統一黨（DUP）的盟友關係協議依舊有效。前一日曾有消息稱，如果不撤換首相梅，DUP 將結束這段聯合執政協議。周五美東時間中午有多處消息稱，歐盟正在考慮重新談判避免愛爾蘭產生硬邊境的「保障協議」，可能是想緩和「硬脫歐」派的擔憂，目前最大的爭議是擔心英國被永遠鎖定在歐盟海關聯盟中。

周五英鎊收復部分跌幅 英債殖利率上漲

雖然近日來事態的發展充滿波折、非常紛亂，周五金融市場對圍繞首相梅的好消息給予肯定態度。

Gove 等重要內政大臣決定留任後，英鎊兌美元短線上揚 40 點，最高觸及 1.2877，消息前跌破 1.28 關口，周四創兩年多最大單日跌幅。英鎊兌歐元也一度漲至日高，至 0.8851，不過美股收盤前重新下跌並跌破 100 日均線。

在股市方面，周五泛歐 Stoxx 600 指數收跌 0.2%，連跌三日，本周累跌逾 2%，也是三周以來最差單周表現。英國富時 100 指數收跌 0.34%，報 7013.88 點，創 10 月 26 日以來收盤新低，本周累跌 1.3%，此前連漲兩周。英國富時 250 指數收跌 0.39%，連跌三日，創 10 月底以來收盤新低。

在債市方面，周五英德公債殖利率均上漲，但英國脫歐問題和德拉吉講話限制漲幅。歐市尾盤，10 年期英債殖利率漲 4 個基點，報 1.412%，本周整體交投於 1.523%-1.347%，本周累漲 8 個基點；兩年期英債殖利率報 0.724%，本周整體交投於 0.803%-0.675%，本周累跌 6 個基點。

最新消息顯示，英國脫歐的亂局仍將持續一段時間，勢必繼續放大市場波動。據 CNBC 報導，梅政府第一任脫歐大臣 David Davis 預言，目前這一脫歐協議草案將被英國議會拒絕，梅或不得不與歐盟重新敲定一份替代性協議。

然而脫歐大限已經臨近。華爾街見聞曾提到，現有的時間規劃是：歐盟可能於 11 月召開臨時峰會討論脫歐協議，否則轉到 12 月 13 至 14 日的歐盟峰會上討論。如果 2019 年 1 月 21 日前沒有達成脫歐協議，英國政府需要告知國會下一步計劃。如果達成協議，明年 3 月 29 日起英國將正式脫離歐盟並開啟過渡期。2021 年 1 月過渡期將結束，英國理應按照新的貿易協議與歐盟交往。

不過高盛分析師 Adrian Paul 對最終達成協議較為樂觀，他認為，脫歐協議儘管會遲到，但不會缺席；英國議會下院可能對協議進行修正，但年底終將會批准脫歐協議，而歐洲議會也將在 3 月底前批准該協議。

『新聞來源／華爾街見聞』