高盛2019年度「十大頂級交易機會」出爐

高盛近日發布了首批新一年度的十大頂級交易（Top Trade）機會。

在這份報告中，高盛策略師 Charles Himmelberg 認為，明年全球經濟將繼續保持不錯的增長勢頭，尤其是巴西、土耳其、俄羅斯、阿根廷以及南非等今年面臨困境的一些中型新興經濟體，明年將會有所復甦。

此外，高盛認為，隨著政策發力，中國經濟可能在未來幾個月內觸底反彈。而聯準會雖然會繼續升息，但是也不會盲目行動，如果市場反映出經濟有硬着陸風險或者未來數據不好，都可能導致聯準會暫停升息。

基於這些這些宏觀判斷以及對各個市場的具體分析，高盛列出了新一年的頂級交易機會。不過值得注意的是，高盛每年的 Top10 交易成功率沒有想象中高，如 2016 年的 Top Trade 中，84% 都被當年的市場證明是錯的。2018 年的 Top Trade 中，迄今為止正確率僅為 14.3%，七大策略中六大都被打臉。

2019 年 Top Trade 細分到以下幾個主要主題：

美國：周期尾聲

高盛認為美國的通膨水平可能抬頭，尤其是考慮到上個月相關衍生品溢價的較差表現。

高盛表示，上個月通膨衍生品溢價較差反映出市場對聯準會政策過度收緊的擔憂，同時也有油價走弱以及核心通膨數據不及預期的影響。

高盛表示，有兩個原因支持通膨上行的判斷：1、高盛商品策略師認為原油已經進入超賣區間，年底前會反彈；2、高盛美國經濟學家認為貿易摩擦可能加劇，關稅對通膨的影響將會比之前更快。

鑒於此，高盛給出如下交易策略：

做多 5 年期美國通膨互換。目標：2.35%；止損：2.00%。

押注 2 年期和 30 年期美債殖利率平坦化。利差目標：25bp(2019 第一季）；止損：60bp。

做多機構房貸抵押債券（MBS），在美國經濟增速放緩的情況下，機構 MBS 通常會跑贏投資級債券。

做空由 AAA 級別的 CMBX（結構化融資產品）導致的投資級別債券的非系統性風險。目標：3.00%；止損：-2.00%。

英國退歐：如何套現達成協議能帶來的紅利

高盛認為最終達成退歐協議會推動英國的利率走高，一方面是退歐不確定性終於消散，另一方面是預算擴張的刺激。

這個利率互換交易押注英國央行 BoE 會比歐洲央行 ECB 更鷹派，升息幅度更大，即：

付一年後兩年期 SONIA 固定端，收一年後兩年期 EONIA 浮動端，以賺取英鎊比歐元更快升息的利差。目標：145 bp；止損：75 bp。即：累計付 SONIA 固定（鷹派 BOE，升息快，固定血賺）和 EONIA 浮動（ECB 升息慢，浮動成本上升緩慢），收 SONIA 浮動（BOE 升息快，浮動血賺）和收 EONIA 固定（升息慢）。

中國：經濟增長很快將觸底回升

高盛認為，隨著政策發力，中國經濟將要觸底回升，國內通膨將開始上行。

做多澳元 & 新西蘭元對歐元。假設基準為 100，目標：106；止損：97。

做多智利貨幣比索對人民幣。目標：109；止損：96。

做多標普 GSCI 工業金屬指數。目標：1400；止損：1100。

新興市場：注意額外的風險溢價、做對沖

新興市場中的一些中型經濟體，比如土耳其、阿根廷、俄羅斯、南非和巴西，在 2019 年可能會看到經濟從 2018 年的水深火熱中反彈。

做多 MSCI 新興市場指數，同時用 MSCI EAFE（除美國和加拿大以外全球市場）指數做對沖。目標：105.5；止損：96.5。

收 5 年期新興市場高收益貨幣國的固定端，付 10 年期新興市場低收益貨幣國固定端。這個策略壓寶新興市場內部利差收窄，具體操作步驟參考上文收割英國退歐紅利的部分。一籃子高收益債券的 5 年期互換涉及貨幣如：南非蘭特、墨西哥比索和哥倫比亞比索，而後者 10 年期的低收益債券的互換涉及貨幣如：波蘭茲羅提，捷克克朗, 泰銖和韓幣。目標：4.3；止損：5.25。

做多印尼盾計價的 10 年期債券。目標：7.5%；止損：8.6%。

做空韓幣對高盛貿易加權籃子裡的 6 大貨幣。目標：106；止損：97。

全球央行：數據驅動的分化

做空歐元對瑞典克朗。目標：9.60；止損：10.60。

做空美元對加拿大元。目標：1.27；止損：1.35。

做多菲律賓比索對高盛貿易加權貨幣籃子裡的 7 大貨幣。目標：108；止損：96。

做多新加坡元對泰銖。目標：25.50；止損：23.00。

『新聞來源／華爾街見聞』