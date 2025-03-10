俄軍從天然氣管線鑽出 對烏克蘭發動突襲

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-10 09:30

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據《路透社》周日（9 日）報導，親俄戰爭部落格格主表示，在把烏軍從庫斯克地區趕出去的大規模攻勢中，俄羅斯特種部隊利用一條天然氣管線，對烏克蘭部隊發動突襲，隨後俄軍周日對蘇賈發動猛攻。

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去年 8 月，數以千計的烏克蘭士兵佔領了俄羅斯庫斯克地區約 1,300 平方公里的土地。基輔稱，此舉是為了在未來的談判中獲得籌碼，並迫使俄羅斯把部隊從烏克蘭東部調走。

出生於烏克蘭的親俄軍事部落格格主波多利亞卡說，俄羅斯特種部隊沿著一條主天然氣管線內部行進約 15 公里，然後從蘇賈附近後方對烏軍發動突襲。

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據美國《紐約郵報》報導，上周五俄軍突破烏軍在庫斯克地區蘇賈附近的防線，烏克蘭七個月前對庫斯克的進攻瀕臨失敗。

蘇賈是主要天然氣轉運和計量站所在地，這條管線過去曾將俄羅斯天然氣輸送到烏克蘭的天然氣輸送系統，然後再運往歐洲。

另據《俄新社》報導，俄國防部軍事政治總局副局長、「阿赫馬特」特種部隊指揮官阿勞季諾夫少將上周六在「電報」平台上宣布，俄軍已在庫斯克州轉入全線大規模進攻。

阿勞季諾夫稱：「在庫斯克前線各個方向，所有部隊都發動大規模進攻。敵人正在放棄陣地，離開防守區域。我軍非常順利。」

他說：「整個『北部』集群部隊在所有戰線上都士氣高漲，無論他們身處何處。我軍痛擊敵人，讓他們後悔闖入我國國土。」

據美國《時代》雜誌上周六報導，多名熟悉情況的西方和烏克蘭高階官員和軍官稱，美國暫停向烏克蘭提供軍事支持的決定，幫助俄軍在前線關鍵地段推進，並讓烏軍上周損失慘重。