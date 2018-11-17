市占率大幅落後亞馬遜 谷歌雲業務「換將」CEO

三年前，Diane Greene 加入谷歌，負責建設雲端運算業務。而現在，甲骨文前高管 Thomas Kurian 將取代她的職位。

谷歌周五表示，Kurian 將於 11 月 26 日加入谷歌雲，並將在 2019 年初負責主要業務。在此之前，Greene 將繼續擔任該公司的首席執行官。

過去三年間，雖然 Greene 幫谷歌獲得了 Spotify 和 Snap 等公司業務，但谷歌未能追上亞馬遜。在雲端運算市場上，亞馬遜和微軟分別位列第一、二名。

Greene 是谷歌母公司 Alphabet 自 2012 年以來的董事，現任董事會成員。

Kurian 在甲骨文工作了二十多年，曾任產品開發總裁一職，今年 9 月離開甲骨文。

Greene 周五在一篇部落格文章中寫道，她本人、谷歌 CEO Sundar Pichai 和谷歌技術基礎設施高級副總裁 Urs Hölzle，都面試了 Kurian。

她寫道：「當我 2015 年 12 月加入谷歌全職營運雲業務時，我告訴我的家人和朋友，這將持續 2 年。現在，在經歷了令人難以置信的刺激和富有成效的 3 年之後，是時候轉向我長期以來充滿熱情的教育事業了。」

據 Synergy Research 稱，亞馬遜網路服務占據着 34％的雲基礎設施服務市場。微軟排名第二，約占 15％，其次是 IBM 排名第三，谷歌排名第四，市場市佔率均不足 10%。

上個月，谷歌的財報引發市場關注。該公司減少了財報中關於雲端相關披露資訊。過去一直報告的雲業務規模和增速，在第一季財報中沒有公布。

大西洋證券分析師在財報公布後的一份報告中稱，「與雲業務相關的指標明顯不存在，這不是一個過於令人鼓舞的跡象。」

在 Greene 的領導下，谷歌雲平台將工程資源集中在人工智慧和機器學習上，為其他公司提供支持谷歌搜尋和其他服務的工具。客戶們常常被告知該公司在運行複雜工作負載方面的先進技術，但用於核心基礎設施的大筆資金仍在流向亞馬遜 AWS 和微軟 Azure。

「他們沒能贏得簡單枯燥的業務，這些業務被亞馬遜直接奪走，」舊金山 Lopez 研究公司的行業研究員 Maribel Lopez 說。「他們在創新方面做得很好，但他們缺乏的是更基本的東西。」

『新聞來源／華爾街見聞』