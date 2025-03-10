台積電2月營收2600億元 月減11%續創同期高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-10 13:57
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公布 2 月營收新台幣 2,600 億 900 萬元，月減 11.3%，年增 43.1%，累計前 2 月營收新台幣 5,532 億 9,700 萬元，年增 39.2%；受餘震與季節性因素影響，台積電 2 月營收為 5 個月來低點，但與去年同期相比仍大幅成長，年增超過 4 成，續創同期新高。
台積電先前預估，今年第一季營收預期將較趨近 250 億美元到 258 億美元展望之低標，以 250 億美元約等新台幣 8200 億元推算，台積電 3 月營收約莫達 2667 億元，與 2 月相近。
台積電近期宣布加碼投資美國千億美元，美國總投資額上看 1650 億美元，外資預期，儘管台積電此次投資有助其維持全球領先地位，但此次擴大投資將影響未來五年毛利率 2-3 個百分點。
儘管外資報告普遍維持買進評，但操作卻持續站賣方，上周五再度調節台積電 8 千張，連續 9 天賣超張數高達 12.4 萬張，提款金額 1282 億元，金額相當驚人。
另外，台積電擴大投資美國已成為當地關注焦點，也讓台積電美國廠面臨訴訟的案件獲得高度關注，台積電日前被指控歧視美籍員工，並陷入「反美歧視」的集體訴訟案，該案預計將於 4 月 8 日開庭審理。
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