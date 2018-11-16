〈統一營運展望〉美麗事業和流通事業求新求變 羅智先透露未來發展

統一集團董事長羅智先和高秀玲夫婦今 (16) 日出席 2018「愛 ‧Sharing」聖誕系列活動，除了食品本業，對於今年由高秀玲主導積極創新和突破的美麗事業，羅智先強調，美麗事業是全球需求和競爭的產業，標準拉得更高才有空間生存，而流通事業中的連鎖超商 7-ELEVEN 將持續導入新科技，以因應人力缺乏的問題。

美麗事業是高秀玲高度著墨的另一大集團發展主軸，今年可看到除了 7-ELEVEN 開出藥妝複合大店，還有康是美品牌再進化，顯示市場相當競爭，令規模大的統一集團也必須不斷求新求變。

羅智先說，不同於食品是地方性的產業，美麗事業則是全球都需求卻也高度競爭的產業，必須要把標準拉得更高才能和進口商品競爭。

另一方面，羅智先提到 7-ELEVEN 的創新，現在店內藉由許多互動來引進來客，而未來進入互聯網的時代後，目標是讓消費者即便不出門，也能與 7-ELEVEN 互動，不擔心超商產業發展，是擔心內部系統和新科技導入的速度能否跟上。

羅智先說，7-ELEVEN 無人商店開出後，從其營業額可看到民眾願意以這樣的方式消費，特別是在勞力越來越少已是不可改變的事實之際，會開始思考未來持續導入無人商店。

整體來看，羅智先強調，集童要追求的是穩健營運，在穩健的基礎下可以犧牲成長，很多事「就是把基礎打好之後水到渠成」，對於明年並未強力訂下一個目標，採取簡單操作、聚焦經營的理念，就如同「鐵杵磨成繡花針，一直磨一職磨一直磨就對了」。