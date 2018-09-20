康是美再進化 美妝概念店亮相 估營收將破110億元創新紀錄

統一超 (2912-TW) 旗下連鎖藥妝通路康是美今 (20) 日宣布，推出新一代店型「SHNIE 美妝概念店」，首店坐落在統一時代百貨 1F 與市府轉運站的連通道上，儘管暫無持續展店目標，主要是採取將目前約 400 家店規模進行體質調整，藉此挹注新能量，但在美妝商機持續成長帶動下，康是美樂觀預期，今年營收將破 110 億元，年增 5%，可望再創新高。

「康是美 SHNIE 美妝概念店」主打美麗類商品，占比高達 70%，康是美說明，新概念店由統一美麗事業董事長高秀玲親自規劃，從門市外觀、店內設計、動線安排、商品結構到諮詢服務均一次到位調整，未來也將視各地商圈需求，評估概念店的改裝計畫。

全新康是美 SHNIE 美妝概念店。(鉅亨網記者王莞甯攝)

可看到全新的康是美概念店完全不同於以往的風格，以「黑、白、金、銀」做為時代門市的主色系，店內裝潢大量使用玻璃切割鏡面、鑽石切割櫃台，設置 7 座閃耀水晶燈，並提供貼心設計的試妝台和與消費者互動的「COSMED MIRROR」，為品牌注入新能量。

康是美說明，今年前 7 月台灣藥妝產業營業額約成長 4.47%，而康是美優於整體市場的成長幅度達 5%，又以彩妝業績銷售成長較高，近 3 年來均成長超過 20%，美麗品類營收占比已達 50%，預料今年彩妝甚至可再挑戰 30% 的增幅。

康是美也指出，根據過去銷售紀錄調查，位於辦公商圈、交通轉運、遊逛和百貨商圈的店舖，彩妝銷售多較一般門市好，因此，「康是美 SHNIE 美妝概念店」店內設置有多達 70% 的美麗商品，更有一半都是彩妝品。

為了創造商品的差異化，康是美此次也從法、日、韓全新引進 5 大彩妝保養品牌包括 AVANCE CHIPIE、colorgram、WAKEMAKE、江原道和 Yves Rocher。