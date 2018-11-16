電信業績翻倍 訊舟Q3轉盈 單季EPS 0.1元 零售端明年拚回溫

網通廠訊舟 (3047) 電信部門業績翻倍，零售部門虧損也改善，推波前三季營收成長超過 2 成，每股虧損 0.42 元，其中第三季營運更虧轉盈，每股盈餘 0.1 元。資深副總經理潘良榮今 (16) 日表示，電信市場持續發酵，零售端在 802.11ax 出貨、既有地區營收回升下，營收有機會回溫。訊舟第三季營收 18.76 億元，營業毛利 4.7 億元，營業利益為 1.1 億元，單季每股賺 0.1 元，正式轉虧為盈；累計前第三季營收 50.89 億元，營業毛利 12.03 億元，營業利益為 1.3 億元，稅後歸屬母公司業主虧損 7,727 萬元，每股虧損 0.42 元。



潘良榮表示，今年前三季主要成長來自電信部門，成長幅度高達 110%，電信部門自去年第三季以來就持續獲利，毛利率約 20-30%，但零售部門則持續虧損，不過，8、9 月營運已經由虧轉盈。電信部門佔比 54%，零售部門佔比 42%。



零售部門持續虧損，主要是受到大環境影響，對零售領域發展不利，營收成長有限。過去零售毛利率高達 20-30%，現在已經降到一成多，不過，透過價格的談定、原料的轉嫁、費用的降低等多方面著手，已經有慢慢地改善。



潘良榮說，這兩年網通產業正值規格的改朝換代，預計明年起零售領域會逐漸回來，2019 年在 802.11ax 出貨、既有地區營收回升下，營收可望成長。至於電信部門，現在的案子可能都是 2 年前投入的，可望維持穩健成長態勢，未來也會持續將服務營收規模擴大，創造公司價值，帶來更好的利潤。



至於美中貿易戰，美國佔訊舟零售端、電信端比重約一成多，電信端頭端則不受影響。中美貿易戰衝擊下，客戶方面認為會影響零售端需求，訊舟後續也會考慮將輸美產品拉回台灣生產。

