弘煜科Q4樂觀看待單季轉盈 明年推5款新作品

弘煜科 (6482) 下午應櫃買之邀舉行業績說明會，董事長洪而立指出，自第四季開始陸續有新產品上市加上日本及中國多款授權金入帳下，樂觀看待單季轉盈。明年預計推出 5 款遊戲，包括手遊《幻想戰姬 2》、《聖痕幻想》、《風色幻想》、《風色幻想 SPM》及《Dear Dragon》。弘煜科前三季營收 1.77 億元，毛利率 99.91%，營益率 - 10.79%，稅前虧損 1362 萬元，稅後淨損 1918 萬元，每股虧損 1.16 元。其中第三季每股虧損 0.74 元，較第二季每股虧損 0.35 元擴大。



弘煜科 10 月營收 1955 萬，月增 55.35%，年減 32.54%。累計前 10 月營收 1.97 億元，年減 33.63%。



洪而立指出，公司今年獲利不佳，呈現虧損，感到抱歉。他說，目前華人遊戲市場尤其中國更顯嚴峻，因為遊戲在中國發行都需管理單位核發版號，今年第二季突然官方宣布不再發放版號，據了解，至少有 8000 套產品卡在版號審核，顯現就算開放發放版號，遊戲市場競爭也是更加劇烈。



洪而立說，弘煜科一直都以日本市場為主，今年原本以加強中國市場為策略，但卻遭受到版號問題，因為太過於專注中國市場推動，疏於照顧日本市場，導致業績跌一大跤，儘管如此，弘煜科未來在中國市場仍不會放棄，因為市場仍大，明年將會在日本及中國兩大市場雙軌並進。



遊戲產品上，《幻想戰姬 2》預計年底前推出，該款遊戲在中國市場 7 日留存率 79%，ARPU 突破 200 人民幣，在日本上創造單月 1.4 億日圓亮眼成績，是台港澳、中國及日本地區正統續作。手遊《聖痕幻想》預計 2019 年推出，該款遊戲日本奇幻風網頁遊戲始祖代表，連續三代總和玩家會員數達 200 萬人。



《風色幻想系列》的手遊《風色幻想》也將於 2019 年上市，該款是最具代表性二次元產品，該系列 IP 也會攜手兩大視頻平台愛奇藝與 bilibili 製作動畫。

