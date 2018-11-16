〈統一營運展望〉羅智先：積極尋找亞洲投資機會 韓食品廠競標案明年Q1揭曉

統一 (1216-TW) 為因應集團未來發展需要，將參與韓國飲料及甜食食品公司熊津食品 74.75% 股權競價標售案，統一董事長羅智先今 (16) 日指出，消費產品與人口結構有關，統一在海外的布局，將不斷在亞洲地區，尋找投資機會，至於此一標售案結果，最快明年第 1 季揭曉。

羅智先今天是在下午集團今舉行 2018「愛．Sharing」愛分享點燈活動前，接受媒體詢問，並對於參與競標韓國熊津食品 74.75% 股權案的考量，作出以上答覆。同時，羅智先也表示，此一競標案也面臨其他企業的強力競爭。

羅智先指出，消費產品的經營與人口結構息息相關，統一過去對於包括印尼、菲律賓、越南、泰國等東南亞國家投入經營已久，同時，對於韓國人口 5100 萬人，國民所得已達 3 萬美元的市場，統一也注意很久，但過去以來，韓國的食品產業一直為企業集團所有，直到最近出現熊津食品 74.75% 股權競標案出現。

韓國熊津食品於 1976 年成立，總部位於韓國首爾，為飲料、甜食產品製造及銷售公司。飲料類產品涵蓋果汁、即飲茶、水與傳統飲品等；另旗下子公司 Daeyoung Foods 專門製造甜食產品，包含巧克力、口香糖及糖果等。

羅智先強調，海外的投資，不外爭取人才、市場、時間及通路，統一企業在集團內設立有專門的組織負責收集海外投資的資訊，強化海外投資是勢在必行。

至於統一中控在中國大陸市場的營運，羅智先強調，中國大陸市場的經濟量體大，由統一在區域內經營的規模占比算是微不足道，努力經營的方向確立，也就不足以受到外界的影響。