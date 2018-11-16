台股盤後—股王大立光獨秀難撐盤 尾盤買盤急拉仍無力回天 周線連2黑

鉅亨網記者林薏茹 台北 2018年11月16號14點26分

台股今 (16) 日早盤在股王大立光反彈帶動下，股價開低後走揚，惟隨後在鴻海由紅翻黑拖累下，加上台積電跌幅擴大，指數表現受壓抑，盤中走低後，維持平盤上下震盪走勢，尾盤在台積電、聯電等電子權值股，台塑、台塑化等傳產權值股獲買單拉抬帶動下，指數急拉翻紅，但終場仍下跌 29.37 點，以 9797.09 點作收，失守 5 日線，成交量 1162.45 億元。周線則是收黑，已為連續 2 周收黑。

台股今日上市類股中，橡膠指數表現最強勁、漲幅為 1.68%，其次為食品指數上漲 1.33%，盤面除電纜、水泥、玻璃、油燃、運輸、電零、鋼鐵、光電、造紙、塑膠、汽車、電設、非金電、化工、非電、其電、機電、金融、營建、化生醫、其他、電通指數收紅外，其餘指數均收黑，又以紡織族群跌幅最重、達 2%，其次為半導體數的 1.96%。

店頭市場今日開高震盪，終場上漲 0.19 點，以 118.83 點作收，成交量為 264.7 億元。上櫃指數部分，以光電指數表現最強勁、上漲 1.29%，包括其電、生醫、電子零組件、鋼鐵、資服、航運、其他、電子、營建指數收紅外，其餘指數均收黑，又以觀光指數表現最弱勢，下挫 0.87%。

蘋概三雄部分，股王大立光為三者中表現最強勢者，受到非蘋訂單報喜帶動，盤中一度大漲逾 3%，隨後漲幅收斂，終場上漲 1.13%，以 3130 元作收，雖仍未能站回 5 日線，但週線成功收紅；台積電因遭大摩大砍目標價，拖累其今日走勢疲弱，終場下挫 2.16%，以 226 元作收，失守昨 (15) 日收復的 5 日線與月線；鴻海股價開高不久隨即翻黑走低，雖尾盤獲買單拉抬，但仍未能站回平盤以上，終場小跌 0.27%，以 74.3 元作收，跌破 5 日線。

被動元件族群今日表現強勢，蜜望實大漲 8%，立隆電大漲超過 4%，信昌電、大毅、智寶、華新科、日電貿等也全數收紅，僅禾伸堂與國巨尾盤由紅翻黑，未能站穩平盤之上。

國泰證期協理簡伯儀分析，成交量已連續 2 周遞減，周 K 線收小黑，但下影線長達 181 點，顯示盤面攻堅力道雖不足，但整體逢低買盤承接力道強，且多空呈現強力拉距。

簡伯儀指出，目前短天期均線雖仍維持下彎，但均線約在 9800 點上下逐漸收斂，顯示短線盤勢多空即將走出變化，以目前月均線來看，若下周三起大盤能出現補量上漲，盤勢可能有機會脫離盤整期，預期下周前半周，指數仍將維持月線上下整理走勢。