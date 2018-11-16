【永豐期貨】台指選擇權盤後－半導體產業領跌 台股震盪小跌守月線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 42 點至 9785 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 12.09 點，電子期轉為逆價差 - 0.47 點，金融期逆價差擴至 - 2.98 點。現貨部分，三大法人買超 5.06 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 4509 口至 10625 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 4545 口至 37120 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 315 口至 3358 口。

美股周四在科技股報復性反彈與金融股強漲帶動下開低走高，台指期盤後收漲 81 點早盤沿續漲勢開高，但輝達公布財報與財測均不如市場預期，導致股價盤後大跌 18% 進而影響美股電子盤早盤開低，那斯達克跌勢最重早盤跌幅超過 0.6% 以上。現貨開盤受到美股電子盤弱勢影響開高後隨即賣壓湧現，加上摩根士丹利發布最新報告，調降相關半導體個股評等，當中台積電慘遭調降目標價導致股價盤中一度大跌 6 元，聯電與聯發科也雙雙被下調評等，股價盤中跌幅分別來到 5% 與 2%，半導體類股全面走跌加上蘋概股持續腳軟，電子指數盤中跌幅超過 1% 是週五台股轉弱的主因，所幸陸股早盤開平後在創業板與券商股帶動下持續反彈，加上台股金融股盤中見買盤進場拉抬推升指數跌幅收斂，傳產股也在油價止跌帶動下展開反彈，尾盤權值股再現買單敲進拉抬下跌點進一步縮小。終場加權指數下跌 29.37 點或 0.299%，收在 9797.09 點，成交量能 1165.97 億，較前一日增加 181.26 億。技術面來看，週五日 K 紅黑交錯但量增且震盪加劇，但仍力守月線支撐不破，不過日 KD 指標持續死亡交叉向下，指數選前呈現上有壓下有撐的收斂觀望型態。

選擇權分析

從選擇權籌碼面觀察，今天指數下跌後全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 小幅降至 1.11，不過仍屬於中性偏多的位階，且未平倉最大量支撐壓力區由昨天的 9000~10000 點再收斂回到 9400~10000 點，顯示下檔支撐仍不弱，但買權在萬點附近的增量明顯較為積極，以上跡象顯示下週三結算前行情很可能持續維持區間震盪格局。

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