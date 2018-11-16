台股盤中－股王獨木難撐 台積領電子權值下殺 大盤翻黑再陷月線攻防

台股今 (16) 日開盤出小跌 7 點，加權股價指數以 9819.05 點開出後，在股王大立光強勁反彈下，隨即翻紅，但是台積電、鴻海等電子權值股壓盤，盤面上僅靠股王及中小型股表現仍難撐住大局，盤中翻黑，再度跌破 9800 點，最低跌約 40 點、打到 9785 點，10 日線得而復失，再現月線攻防。

股王大立光的非蘋訂單傳出接單報喜，股價最高衝到 3210 元，漲幅超過 3%，也激勵光學族群一起放閃，亞光和今國光都漲超過 2%，玉晶光也表現亮眼。

不過，台積電遭大摩砍目標價至 239 元，台積電股價應聲下跌，最低摔到 226 元，跌幅超過 2%，不僅跌破所有短期均線，且均線皆微幅呈現下彎；鴻海最低跌到 73.8 元，也是失守所有短期均線。其餘電子權值股包括聯發科、光寶科、聯電、鴻準等都下挫。

盤面上，中小型股表現明顯優於權值股，PCB 火熱，松上亮燈漲停，欣興、金象電、柏承、精成科、嘉聯益等都勁揚。被動元件也紅通通，蜜望實攻漲停，立隆電、信昌電、大毅等都漲超過 5%，華新科、國巨等指標股也都表現搶眼。

整體來說，台股震盪之際，資金持續往具中小型股點火，包括 PCB、被動元件、汽車零組件、電動車、5G、生技醫療相關等，成為電子權值股修正時的多頭避風港，短線櫃買走勢優於集中市場，建議可以中小型股為優先，配合基本面表現，嚴守停損停利靈活操作。