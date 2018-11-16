相中東南亞市場需求 炎洲評估明年至越南設產線

台灣膠帶龍頭炎洲集團 (4306-TW) 表示，由於東南亞市場對 PVC 膠帶需求量大，加上美中貿易戰等兩大因素，明年考慮到越南利用現有閒置廠房建置 2 至 3 條產線，月產能約可達 100 至 110 萬平方米，月營收上看 4000 至 5000 萬，明年下半年就可望貢獻營收，直接出貨至其他東南亞市場，有助推升炎洲獲利表現。

談及美中貿易戰，炎洲表示，因有廠房在台灣，可調配出貨比重，目前對炎洲影響並不大，但這是短期內的因應作法，若明年產業全面受到關稅影響的話，將採取其他因應措施。

炎洲透露，近來觀察發現，東南亞市場對於 PVC 膠帶需求量大，著眼當地市場需求，加上美中貿易戰考量等兩大因素，考慮到越南建置產線，炎洲原本在越南就有閒置廠房，未設生產線，產能建置時間僅需約半年，而未來設產線除要因應東南亞市場需求，也可強化炎洲競爭力。

炎洲表示，將在明年 3 月前決定是否到越南設產線，但「去的機會很大」，預計建置 2 至 3 條產線，以 2 條產線來計算，PVC 膠帶月產能約可達 100 至 110 萬平方米，月營收可能上看 4000 至 5000 萬。由於炎洲目前已有銷售至越南市場，若直接在當地出貨，將可大幅減少營運成本，推升獲利表現。

炎洲第 3 季受到業外人民幣匯兌損失拖累，加上順勢淘汰產能不佳或老舊設備，使第 3 季小幅虧損，稅後虧損 4106.5 萬元，每股虧損 0.08 元。展望第 4 季，炎洲指出，子公司亞化工業美國公司出售位於美國加州的廠房收益，將於 11 月底前認列，可望挹注本季每股純益達 0.73 元。