〈車市〉平價進口新車來襲 入手價不到70萬元

國產車商裕日車 (2227-TW) 日前發表年度戰略車款跨界休旅 NISSAN KICKS，售價 69.9 萬元起，不過，平價進口車仍是來勢洶洶，台灣 Skoda 甫推出小改款 Fabia 至年底前也只要 69.9 萬元起跳，台灣福斯對於全新 19 年式 The Polo，最新活動是強打指定車款貨物稅限時限量 69.8 萬元起，價格競爭戰令國產車持續承壓。

台灣 Skoda 指出，Fabia 有「最有價值歐洲掀背新世代」之稱，改款新車搭載有獲得 2018 國際最佳引擎大獎的 1.0 TSI 汽油渦輪增壓引擎，以及主動安全配備 ACC 和 AEB 系統。

為了持續在台灣車市提高市占，台灣 Skoda 強調改款新車上市增加配備不加價，從改款前的優惠售價 75.9 萬元，降至 72.9 萬元，為慶祝 Fabia 在 WRC2 賽事的優異成績，年底前促銷價是 69.9 萬元。

而台灣福斯也不是省油燈，最新宣布 19 年式 Volkswagen Polo 已到港，改款新車增列 Highline 車型，標配 MSB 模組化安全系統，包含 ACC 主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統、前方行人監控系統、車側盲點系統和 RTA 後車橫向車流警示。

台灣福斯說明，由於立法院一讀通過貨物稅相關修正案，針對排氣量 1000c.c. 以下車款調降貨物稅 7.5%，令消費者期待後續的車價調整， 此次呼應車主期待，針對全新 19 年式 The Polo 指定車款推貨物稅限時搶先優惠，可享有 5 萬元現金回饋，也就是 69.8 萬元起。