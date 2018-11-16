輝達第三季營收不及預期 盤後跌逾16%

晶片巨頭輝達在 11 月 15 日周四盤後公布的第三季財報不佳。經調整 EPS 為 1.84 美元，市場預期 1.71-1.92 美元；營收為 31.8 億美元，弱於市場預期 32.4 億美元；經調整後毛利率為 61%，市場預期為 62.8%。

公司將季度股息上調至 16 美分 / 股，此前為 15 美分 / 股，但弱於市場預期的 17 美分 / 股。公司計劃到 2020 財年底（2019 自然年）向股東額外返還 30 億美元。今年 11 月，董事會還授權了新增 70 億美元用來股票庫藏股。

公司預期下一財季營收為 27 億美元，正負修正幅度為 2%，同樣弱於市場預期的 34 億美元。財報認為，近期經營結果體現出，在數位貨幣繁榮期過後，渠道庫存出現過剩，這將得到修正。

輝達股價盤後跌逾 16%，跌破 170 美元，若跌幅延續到明日開盤，將抹去年內全部漲幅。其他晶片類股也下跌，AMD 跌 3.6%，美光科技跌 1.7%，在美上市台積電跌 1.7%，英特爾跌 1.0%，蘋果跌 0.5%。

分析指出，與大部分科技股一樣，輝達在 10 月跌幅較深，納指也經歷了 2008 年以來最差單月表現。截至周三收盤，英偉達今年以來微漲逾 1%。公司前兩年堪稱「妖股」，2016 年累漲 224%，2017 年累漲 81%。

不過與去年同期相比，輝達業績仍呈利多。第三季營收較去年年增率上漲 21%，GAAP 項下的毛利率為 60.4%，好於去年的 59.5%；非 GAAP 項下的毛利率為 61%，也好於去年同期的 59.7%。

分業務來看，最主要的收入來源：遊戲晶片業務當季收入為 17.6 億美元，弱於預期的 18.9 億美元；第二大收入來源：數據中心業務收入為 7.92 億美元，也弱於預期的 8.21 億美元。但專業可視化業務收入為 3.05 億美元，超過了 2.84 億美元的預期。

投資公司 Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 在財報前就表示，輝達對下第一季的業績指引很可能再度令華爾街失望，並將評級從中性上調為「積極」，但目標價從 250 下調至 230 美元。

輝達第二季營收年增率大增 40%，凈利潤年增率大增 89% 至 11 億美元，均超出分析師預期。不過，公司預計第第三季營收為 32.5 億美元，上下浮動 2%，低於預期 33.4 億美元。

第二季時，公司數位貨幣「採礦」業務的季度收入環比下跌 70%，至 1.16 億美元。當時 CFO Colette Kres 表示，隨著數位貨幣價格下跌，預計未來這類相關的業務收入都可以「忽略不計」。

輝達的競爭對手 AMD 早在 10 月下旬發布三季報，盈利略高於預期，但營業收入低於預期，盈利和營收均較第二季下滑，業績指引中預期的第四季收入同樣低於市場預期，盤後曾深跌 20%。

9 月中旬，輝達創始人兼 CEO 黃仁勛在東京的 GPU 技術大會上做了近 2 個小時主題演講，大致描繪了輝達在未來 10 年的業務重心：更高算力的人工智慧和深度學習 GPU 和框架、自動化和機器人業務、智能醫療設備解決方案這三大塊：

演講中他提到：全球前 500 的超級計算機中，54% 的算力基礎設施來自英偉達的構架和 GPU。全球排名前 7 的超級計算機中，5 台要靠輝達來完成海量計算。毋庸置疑，輝達的 GPU 算力市場到了一個起爆點。

這個起爆點意味著，輝達可以撬動在深度學習和數據中心上的算力基礎積累、結合現在已經在做的自動駕駛、人工智慧的推論系統研究，來進入到或深耕更多領域，如工業自動化、製造業、機器人、醫療器械等。

晶片股從 8 月起表現不及其他板塊，主要是投資者對全球貿易摩擦背景下的市場需求存在疑慮。摩根士丹利和高盛都曾認為，美國晶片股的風險收益比已經跌至三年最差水平，AMD、輝達等熱門股明顯進入超買區間。