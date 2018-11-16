Google母公司股價出現「死亡交叉」 為2年多來首次

Google 母公司 Alphabet Inc.(GOOGL-US) 股價，在週四 (15 日) 出現「死亡交叉」，是 2 年多來首次，使這支過去走了 7 年多頭的龍頭股，未來的可能走向蒙上陰影。

Alphabet 股價的 50 日均線，在週四由 1132.173 美元跌至 1129.574 美元，跌破 200 日移動平均線，形成技術線形上的死亡交叉。

(圖表取自 Market Watch)

死亡交叉經常被視為出場信號，即使無法就此確認未來走勢，但這已凸顯出近日的修正可能不是簡單的拉回而已。

前次 Alphabet 出現死亡交叉是 2016 年 6 月 24 日，之後它在下個交易日觸底，收 681.14 美元，但接下來的 3 個月後，股價強漲了 19%。

(圖表取自 Market Watch)

當然，這次與前次有一個重大的差別，當前的死亡交叉出現於代表長天期的 200 日移動平均線在下滑時，這代表股票近期的疲軟已經影響到了長期趨勢。而 2106 年時，長期趨勢仍然向上。

除此之外，Alphabet 的股票自 7 月 26 日收盤 1285.50 美元起算，至週四收盤 1071.05 美元，跌幅約為 17%，至熊市定義的 20% 跌幅也僅一步之遙。前次 Google 股票進入熊市，是在 2011 年 10 月 13 日。

但如果拋開技術面，由「價值選股」的方向選擇，摩根士丹利分析師 Brian Nowak 認為，Google 多年來持續超過 20% 的廣告營收增長能力，如果市場仍然是「價值導向」，Alphabet 將有機會走高。