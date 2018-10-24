〈半導體景氣冷〉輝達、美光遭UBS降評 半導體行業看跌情緒升溫

包括輝達 Nvidia (NVDA-US) 和美光 (MU-US) 在內的主要晶片股週二 (23 日) 因半導體行業看跌情緒而受到目標價格的下調。

瑞銀 UBS 重申了對 GPU 圖形晶片商輝達的「中性」評級，並將其 12 個月目標價格從 285 美元下調至 260 美元。輝達股價週二 (23 日) 收盤下跌 4.39% 來到 221.06 美元。

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 未對最新的 Nvidia PC 遊戲處理器進行升級。他在一份給客戶的報告中說到，「雖然看好輝達圖靈 (Turing) 架構的長期增長潛力，遊戲業務的成長週期可能比華爾街預期的要長，但預測市場對財年 Q1 和 2020 財年 Q2 (2019 年 1 月和 4 月季度) 過高，應有下行傾向。而輝達的大眾市場 RTX 卡在推出後，應會在 2019 年中期才會對該公司有更大幅度的成長」。

今年 8 月，輝達推出了最新、最快的顯卡 GeForce RTX 系列，該顯卡採用新的 TURing 架構 GPU。由於 Turing 比其前身 Pascal 具有更好的性能，有助於提高圖像質量。這些顯卡能夠通過實時光線追蹤，一種允許更多電影、逼真視覺、和深度學習超級採樣的技術，改善遊戲體驗。

雖然這些功能聽起來令投資人興奮，但因支持高端顯卡的軟體尚未推出，這些 GPU 也需延遲上市。據瑞銀稱，使用光線追蹤的遊戲將在 2019 年發布，因此消費者沒有理由在這些遊戲投入市場前就升級到 RT​​X 版本。

Pascal 與 Turing 評比 / 圖：輝達

Arcuri 對此提到，「除非輝達將光線追蹤帶入市場的整體主流市場內，使該技術在整個市場中佔據優勢，否則 RTX 會僅對高端市場具有吸引力」。

他補充說，「在沒有這些新遊戲的情況下，Turing 與 Pascal 的代際性能提升，撇開光線跟踪和 DLSS 技術外，似乎在硬體評比網站上沒有什麼吸引力」。

是否輝達將霸佔中低端市場，Arcuri 推測該公司正在推出新的低端 RTX 顯卡，該顯卡將於 2019 年上市。這也意味著，輝達的遊戲部門收入高度依賴於仍然使用其 Maxwell 和 Kepler 架構的大約 7000 多萬用戶，而中低端 RTX 似乎希望用戶升級到 Pascal 架構。

Arcuri 表示，從現至 2019 年，輝達需要消費者購買新 GPU。為此，短期內，Arcuri 才將輝達目標價做調降，但價格仍高於目前股票交易價格約 17%。輝達股價今年上漲約 10%。