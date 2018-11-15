58同城第三季收入超預期 周四盤前漲逾3%

58 同城（NYSE：WUBA）2018 年 11 月 15 日盤前發布第第三季財報。第三季公司實現營業收入 36.27 億，超市場預期，受此消息影響，周四盤前公司股價上漲 3.22%（截止發稿）。

第三季公司業績核心點如下：

第三季公司實現營業收入 36.27 億，年增率增長 33.2%，高於 18Q2 的展望區間的上限 35.5 億，超預期。預計主要因為房地產和招聘業務的增速喜人。長中期看行業減速，公司收入增速承壓。

會員訂閱收入 11.81 億，年增率增長 18.8%，其中付費訂閱會員人數環比僅增長 3.6 萬至 296.8 萬，從某種程度上說明存在隱憂。

歸屬母公司的凈利潤 7.26 億，年增率增長 105.6%，Non-GAAP 下的歸母凈利潤為 8.44 億，年增率增長 76.2%。

公司展望第四季收入區間為 35-36 億元，年增率增長 26.6%-30.2%。

58 同城是國內最大的房地產交易平台和招聘平台，市場普遍擔憂經濟周期對公司業務的影響以及鏈家對 58 房地產業務的打擊，此次財報緩解短期憂慮。但用戶數量停止增長的信號不容忽視，第四季收入展望意味著環比出現下滑，中長期的警報還未完全解除。

詳細分析如下：

收入凈利超預期，房產和招聘業務保持良好增長

58 同城第三季市場營銷服務收入 23.29 億，年增率增長 40.3%。公司的市場營銷服務主要表現為實時拍賣和競價排名。總收入 36.3 億，年增率增長 33.2%，超出公司 18Q2 預告區間 34.5-35.5 億，超預期。歸屬 58 的 Non-GAAP 凈利潤為 8.43 億，年增率增長 76.2%，增速強勁。

數據來源：公司財報、見智研究

58 的房地產收入大約占總收入的 40% 左右，來源於 58 同城、安居客、趕集網三個平台，房產覆蓋率達到 80%。三四線城市房地產火熱是公司房地產業務增長的主要動力，但隨著一二線城市地產市場冷卻，三四線將不免受到波及。行業下滑的對公司業績的影響可能略有滯後，明年公司的房地產業務增速存在較大壓力。

招聘業務占總收入的 30% 左右，公司是中國最大的招聘平台，由於面對的是藍領人群，宏觀經濟和貿易摩擦的對大規模加工、出口等行業有負面影響。增速同樣存在壓力。

訂閱會員數量陷入瓶頸

2018 年第三季 58 同城的訂閱會員總數（包括 58、趕集、安居客）為 296.8 萬，環比第二季僅增長 1.2% 約 3.6 萬人，訂閱會員的 ARPU（見智測算）為 397.9 元，與第二季的 398.0 元持平。由於環比無增長，因此第三季的會員收入環比僅增長 1.2% 至 11.81 億。

數據來源：公司財報、見智整理

經營支出趨向穩定

第三季 58 同城的經營支出合計為 25.76 億，年增率增長 30.6%，經營支出占收入的比例為 71%，較去年同期下降 1 個百分點。占比總體呈現出下降的趨勢，但下降速度放緩。研發支出占比穩定，管理費用占比呈現出輕微下滑的態勢。

數據來源：公司財報、見智整理

18Q3 的銷售費用合計為 19.2 億，其中廣告支出為 9.78 億，年增率增長 80.7%，非廣告支出 9.42 億，年增率增長 17.0%。

數據來源：公司財報、見智整理

廣告支出的主要是針對 app 的推廣，公司將主要精力投入到「58 同鎮」和「轉轉」中。非廣告支出主要包括薪水、福利、傭金、股權激勵等，針對的是公司的銷售部門、客服、市場仲介、線上線下推廣和其它支出。

截至 18 年 9 月，公司銷售部門一共有 16000 人，年增率減少 2%。非廣告支出的增長不來源於銷售人員數量的增長，而主要來源於核心業務的推廣支出。

也就是說公司的策略主要是在新業務的推廣，對原有業務的投入保持穩定。

新業務推廣短期影響盈利

「轉轉」是 58 同城的未來的核心業務之一，今年 7 月開啟微信小程序之後，Quest Mobile 顯示「轉轉」在小程序上的日活從 120 萬躍升至 880 萬，而轉轉 APP 的日活僅 370 萬。

今年 7 月，「58 同鎮」覆蓋的鄉鎮已經超過 10000 個，上個季度為 8000，公司計劃到年底覆蓋 20000 個鄉鎮。「58 同鎮」在小程序上的日活超過 500 萬。

新業務在推廣階段難以提供很大的收入貢獻，因此銷售費用和成本的上升部分抵消了收入的增長，導致盈利水平的上升速度相對較慢。第三季 58 同城的 Non-GAAP 經營利潤為 8.57 億，年增率增長 29.1%。

數據來源：公司財報、見智整理

18 年前第三季，58 同城 Non-GAAP 經營利潤率低於 17 年後第三季的水平。樂觀預期下，如果「轉轉」和「58 同鎮」用戶拓展順利，19 年貨幣化程度提高，公司的經營利潤率可能將有所回升。

數據來源：公司財報、見智整理

結語：

長期以來伴隨 58 最大的聲音就是「平台資訊造假」，本質上來說 58 同城是一個資訊分類再展示的平台，因此資訊數量在搶占市場的時候非常關鍵。在追求資訊數量的過程中，質量就不會那麼重要，房產經紀人發布虛假資訊、重複資訊不會被處理，這些還可以為公司帶來收入。

先發的 58 同城有大量數據和用戶的積累，但這批用戶的粘性並不強。很多房產和招聘平台都打出「真實」牌，58 在這一塊顯然是明顯落後的。人口紅利已經消退，用戶在向追求質量轉換的過程中 58 對用戶的吸引力是顯然是不足的。

因此長期來說，58 一方面繼續進行低線城市的拓展，一方面也要提高自己固有平台的資訊質量，提升用戶的體驗。否則在對手的競爭中，原來的家底並不足夠揮霍。