百年老店一朝沉淪 華爾街瘋狂拋售GE債券

今年迄今，市場已經見證了許多「大白馬」陷入困境。如今，又有一家金招牌老字號，逐漸失去了華爾街和投資者的信任。

11 月 13 日周二，擁有 126 年曆史的「百年老店」通用電氣（GE）宣布，將出售部分貝克休斯股份，預計將為公司帶來大約 40 億美元現金。GE 股價一度漲超 11%，收漲 7.76%。

但與此同時，該公司債券卻跌得慘不忍睹——56 億美元的永久債券殖利率躍升至 13.1% 的歷史新高，2035 年到期、票面利率為 4.4% 的債券價格則大跌 2.5%，來到 82 美分附近。

MarketAxess 數據顯示，10 月底以來，GE 各種債券下跌幅度從 5% 到 18% 不等。這表明部分投資者預計該公司的評級或將進一步下調。

近幾周，出於對 GE 槓桿的擔憂，評級公司將其信用評級下調至 BBB+，僅比垃圾級高出 3 級。然而就在三年前，GE 還是一家擁有 3A 評級的優質企業。

在這樣的情況下，部分債券持有人積極買入信用違約掉期（CDS）作為保護機制，防範 GE 違約。據 IHS Markit 和 DTCC 的數據，GE CDS 的價格在 11 月份翻了一倍，未償付的掉期合約金額則翻了兩番至 8.36 億美元，為全球企業借款人中最高的一家。

目前的 CDS 價格意味著未來五年內，GE 的違約風險約為 16%，幾乎是 10 月底 9% 的兩倍。MarketAxess 數據則稱，過去兩個月內，通過 CDS 防範 GE 千萬美元債務違約的成本增加了約兩倍，至 19.9 萬美元。

雖然評級仍屬投資級，但市場交易價格實際卻是垃圾級的價格，GE 徘徊在分崩離析邊緣的同時，整個信貸市場都受此攪動風起雲湧。

周二，Guggenheim Partners 首席投資官 Scott Minerd 在推特上表示，GE 債券拋售並不是一個孤立事件，投資級債券的下跌和崩潰已經開始。

市場對 GE 的「恐懼」具有一定的代表性。因為整個美國公司債市場中像 GE 這樣擁有 BBB 評級，但價格卻越來越向垃圾債靠攏的公司越來越多，如果經濟狀況出現惡化，從 BBB 向垃圾債「下沉」的潛在債券規模可能在 1 兆美元之巨。

目前 BBB 級債券的規模已經占到整個投資級債券總規模的 50%，是垃圾債規模的 2.5 倍，如果受經濟周期尾部衝擊，出現「下沉」，GE 作為全美最大的 BBB 債券發行公司，在下一次風暴來臨時股價也有機會繼續下探。

彭博社引述 Legal & General Investment Management America 全球信貸戰略主管 Jason Shoup 指出，利率上升、財政刺激力度減弱、企業盈利走弱及評級下調潮的到來意味著十年來投資評級最差的一年正由債券暴跌開始，2019 年對於美國企業債而言將會是艱難的一年。