小摩將目標價砍至6美元 奇異盤前股價跌逾3%

摩根大通在最新報告中，將奇異 (通用電氣) (GE-US) 未來 12 個月目標價，砍至 6 美元；受此消息影響，奇異今 (9) 日盤前股價跌逾 3%。

台北時間週五晚間 9 點 24 分，Investing.com 數據顯示，奇異盤前股價下跌 3.08%，至 8.82 美元。

奇異盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

根據 CNBC 報導，摩根大通分析師 Stephen Tusa 在談到奇異第 3 季財報時直言，「奇異的業績，幾乎各方面都比預期差。」

Tusa 指出，把目標價調降至 6 美元，可能還不是最糟的情況。

Tusa 強調，奇異股價從 30 美元峰值一路下跌約 70%，「但，此一情形，還沒充分反映基本事實。」

今年第 3 季，奇異虧損 228 億美元，表現遠不及去年同期 (獲利 13 億美元)，調整後每股純益 (EPS) 為 14 美分；在獲利不如預期的情況下，奇異將股利從 12 美分，大砍至 1 美分。

奇異新任執行長 Lawrence Culp 宣布，將分拆陷入困境的電力事業，盼盡快讓奇異重振旗鼓。

奇異財務長 Jamie Miller 則透露，美國證管會 (SEC) 正擴大調查公司的會計帳目，該消息使奇異股價應聲挫跌。