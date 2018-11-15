〈分析〉長期美債不再是股市崩盤的避風港 現金為王

研究機構指出，近期美股遭拋售並未能有效提振長期美債的價格，長期美債做為投資組合的避險性功能可能失效，在此時間點，可能是「現金為王」情況，因 3 個月期的美債殖利率，已比標普 500 股利殖利率高出約 40 基點。

13 日時，道瓊指數狂洩超過 600 點，但 iShares 20 年期以上美國公債 ETF (TLT) 價格卻未有明顯攀升，皆在 114 美元左右徘徊，14 日收於 114.09 美元。

iShares 20 年期以上美國公債 ETF 價格走勢

同一時間，布蘭特原油期貨的連日走跌，亦無驅動美債價格顯著上揚，在 13 日原油價格暴跌的期間，iShares 20 年期以上美債 ETF 價格反而下跌 0.07 美元至 114.02 美元。

油價下滑最終將使整體通膨率下降，這對債券價格有利。美國勞工部公布數據顯示，10 月 CPI 年增率為 2.5%，不包含能源與食品價格的核心 CPI 年增率為 2.1%，因原油期貨價格大幅走跌，估計 11 月和 12 月的消費物價指數將會出現變化。

美債不僅僅是在過去幾天表現黯淡，根據研究機構 Bianco Research 的數據，自 9 月底市場進入「避險」模式以來，美債表現一直表現不佳。該公司追蹤美銀美林全球基金流量指數，以衡量投資者的風險偏好，該風險偏好在截至 12 日的 37 個交易日中一直處於低位。

在此期間，10 年期美債殖利率上揚 12 個基點，而過去數據顯示，當出現類型情況時，歷史 10 年期殖利率平均走低 22 個基點，15 日，10 年期美債殖利率占報 3.132%，殖利率與價格呈反向走走勢。

10 年期美債殖利率走勢

從本質上來看，這代表著美債不能再做為股市崩盤時的避風港，Bianco Research 指出，短期貨幣市場工具變得較具吸引力，舉例來說，3 個月期美債殖利率 14 日收於 2.382%，標普 500 指數的股息殖利率為 1.94%。

過去 5 年的 3 個月期美債殖利率 (橘)S&P500 股息殖利率 (藍) 走勢

這種情況下，與其選擇長期美債，投資者將較願意選擇現金做為避險工具。