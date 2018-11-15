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〈分析〉長期美債不再是股市崩盤的避風港 現金為王

美元(圖:AFP)
美元(圖:AFP)

研究機構指出，近期美股遭拋售並未能有效提振長期美債的價格，長期美債做為投資組合的避險性功能可能失效，在此時間點，可能是「現金為王」情況，因 3 個月期的美債殖利率，已比標普 500 股利殖利率高出約 40 基點。

13 日時，道瓊指數狂洩超過 600 點，但 iShares 20 年期以上美國公債 ETF (TLT) 價格卻未有明顯攀升，皆在 114 美元左右徘徊，14 日收於 114.09 美元

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iShares 20 年期以上美國公債 ETF 價格走勢

同一時間，布蘭特原油期貨的連日走跌，亦無驅動美債價格顯著上揚，在 13 日原油價格暴跌的期間，iShares 20 年期以上美債 ETF 價格反而下跌 0.07 美元至 114.02 美元

油價下滑最終將使整體通膨率下降，這對債券價格有利。美國勞工部公布數據顯示，10 月 CPI 年增率為 2.5%，不包含能源與食品價格的核心 CPI 年增率為 2.1%，因原油期貨價格大幅走跌，估計 11 月和 12 月的消費物價指數將會出現變化。

美債不僅僅是在過去幾天表現黯淡，根據研究機構 Bianco Research 的數據，自 9 月底市場進入「避險」模式以來，美債表現一直表現不佳。該公司追蹤美銀美林全球基金流量指數，以衡量投資者的風險偏好，該風險偏好在截至 12 日的 37 個交易日中一直處於低位。

在此期間，10 年期美債殖利率上揚 12 個基點，而過去數據顯示，當出現類型情況時，歷史 10 年期殖利率平均走低 22 個基點，15 日，10 年期美債殖利率占報 3.132%，殖利率與價格呈反向走走勢。

10年期美債殖利率走勢
10 年期美債殖利率走勢

從本質上來看，這代表著美債不能再做為股市崩盤時的避風港，Bianco Research 指出，短期貨幣市場工具變得較具吸引力，舉例來說，3 個月期美債殖利率 14 日收於 2.382%，標普 500 指數的股息殖利率為 1.94%。

過去5年的3個月期美債殖利率(橘)S&P500股息殖利率(藍)
過去 5 年的 3 個月期美債殖利率 (橘)S&P500 股息殖利率 (藍) 走勢

這種情況下，與其選擇長期美債，投資者將較願意選擇現金做為避險工具。

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