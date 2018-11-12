美銀：美債打底完成 將迎來一波反彈

債券市場一年來的跌勢可望出現緩解。美國銀行首席全球固定收益、貨幣和商品技術策略師 Paul Ciana 表示，依走勢圖來看，美國公債正出現短期上升打底的支撐走勢。

他指出，「30 年期美國公債正出現雙底，我們在此可以獲得基本的支撐。」

這些長期債券期貨在 10 月初觸底，並在本月稍早時低點反彈。

他說，「事實上，週三 (7 日) 的價格走勢並沒有跌至新低，表明已不太可能再往下。我們之前在 10 月初就在觸及這些低點時發出看多信號。」

他表示，「由於沒有再現新低點，債市有可能已打底完成，估計短期內美國長期國債應該會出現 3 到 5 個基點的反彈。」

Ciana 也在 5 年期國債期貨走勢表上看到類似的情形。他表示，當價格在週三觸及 10 月低點並反彈並走高時，已觸發買入信號，代表雙底已形成。

他說，「我認為這裡的交易策略是看多 5 年美國票據期貨和美國國債期貨。如果再創新低，就趕快停損出場。但就技術面以及部位調整和季節性因素來看，潛在的反彈力道讓人相信接下來會出現一波漲幅。」

然而，從長期來看，Ciana 仍然看空債市。他的 10 年期殖利率目標為 3.45%，30 年期殖利率為 3.75%。10 年期國債殖利率高於 3.45% 將是 2011 年 4 月以來的最高水平。