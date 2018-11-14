拒絕讓步！義大利堅決不改預算目標 歐盟制裁如箭在弦

歐盟對預算案十分不滿步步緊逼，義大利仍舊死扛「最後的倔強」：不，我們不改！

11 月 13 日周二午夜，歐盟要求義大利修改預算草案的最後期限到來，義大利向歐盟提交了調整後的預算，但並未修改關鍵的經濟增速（1.5%）和赤字預期（2.4%）。此舉為歐盟對義大利實施金融制裁創造了條件。

歐盟隨後表示，已經收到修正後的義大利預算草案，將在 11 月 21 日發布對此草案的意見。

在致歐盟委員會的一封信中，義大利財長 Giovanni Tria 直言，儘管義大利承認其預算並不符合歐盟的規定，但草案仍在推進一個艱難但必要的決定。

因為我國 GDP 仍遠低於金融危機前的水平，而義大利社會中最弱勢的群體正在經歷戲劇性的經濟狀況。

周三，義大利股市低開低走，義大利 FTSE MIB 指數開盤下跌 1.09%，一度跌近 2%。義大利 10 年期公債殖利率則升至 3 周高點 3.54%，日內漲 9 個基點。義大利五年期信用違約互換（CDS）日內上漲 7 個基點至近四周高點 279 個基點。

義大利當局對預算案的態度十分堅定，面對歐盟的制裁威脅也絲毫沒有過退讓的意思。

「大限」到來的前夜，義大利副總理兼北方聯盟領導人 Matteo Salvini 就曾對一眾記者表示，無論布魯塞爾怎麼想，義大利都將推進其預算計劃。

Salvini 還重申了該國政府一直以來的立場，稱該國的財政刺激政策對創造就業、提供更好的養老金福利以及為許多義大利人減稅而言至關重要。

我們正在制定一項預算，能夠確保更多的工作機會、更多養老金、更少的稅收——對象不是所有人，而是許多義大利人。如果歐盟覺得這樣沒問題，我們很高興，否則我們將勇往直前繼續前進。

上述言論過後，歐元回吐稍早漲幅。金融部落格 Zero Hedge 認為，言論實際證實了許多人長期以來的預期：在歐盟上月史無前例地拒絕接受預算草案後，義大利對此根本不屑一顧。

今年 9 月 27 日，義大利政府終於圍繞 2019 年預算赤字占 GDP 目標達成共識，即赤字占 GDP 比重為 2.4%。這一比重大幅超過了歐盟為上一屆義大利政府設定的 2018 年比重 1.6% 和 2019 年比重 0.8%。

10 月 23 日，歐盟委員會對此草案發布了負面評價，要求義大利政府撤回預算案，修改後三周內重新提交。

歐盟委員會當時宣稱，新預算案必須將預算與 GDP 之比降低 0.6 個百分點，而不是像當前預算案這樣提高 0.8 個百分點。若執意不改，歐盟委員會將對義大利啟動懲罰步驟，即「超額赤字程序」（Excessive Deficit Procedure，EDP）。

預算案遭歐盟否決後，義大利副總理 Luigi Di Maio 呼籲給義大利人尊重。他在 Facebook 表示：「這是第一份歐盟不喜歡的義大利預算。我並不意外。這是第一份在羅馬擬定、不是在（歐盟總部）布魯塞爾定下的預算。」

11 月 12 日，Luigi Di Maio 進一步表示，大幅削減財政赤字就是經濟「自殺」，會引起衰退。當然，這也是政治自殺。

值得注意的是，在第第三季，義大利經濟增長意外陷入停滯，GDP 季環比初值 0%，不及預期 0.2%。

Capital Economics 的歐洲經濟學家 Jack Allen 表示:「義大利經濟在第第三季停滯不前，使得歐盟更有可能拒絕義大利重新起草的預算案，除非該預算包含對經濟增長的明顯較弱的假設。」