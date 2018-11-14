歐股盤前─市場關注英國脫歐、油價走勢 歐洲Stoxx 50期指跌0.9%

市場持續關注英國脫歐進展與油價走勢，今 (14) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指下跌 0.90%。

台北時間週三下午 3 點 42 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.90%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.54%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.77%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 1.12%。

據 BBC 報導，英國與歐盟已就脫歐協議文本草案達成協議，英國首相梅伊預計於倫敦時間週四下午兩點，召開緊急內閣會議，尋求政治背書。

但梅伊仍面臨不少阻力，支持硬脫歐的保守黨成員呼籲內閣官員，拒絕接受這項協議。

另一方面，國際油價持續走跌，西德州中級原油期貨連續 12 天下跌，週二收跌 7.1%，至每桶 55.69 美元，創 2015 年 9 月以來，最大單日跌幅；布蘭特原油期貨收跌 6.6%，至每桶 65.47 美元，創 7 月以來，最大單日跌幅。

原油已出現供過於求跡象，日前傳出沙烏地阿拉伯計畫從 12 月開始減產的消息；但美國總統川普透過推特發文施壓，稱石油輸出國組織 (OPEC) 不該減產，消息一出，引發賣壓。

受油價大跌影響，週二能源股下挫，抵消美中恢復貿易磋商的樂觀情緒，美股收低，道瓊工業指數收跌 100.69 點 (0.4%)，至 25286.49 點；標普 500 指數收跌 4.04 點 (0.15%)，至 2722.18 點；那斯達克指數收漲 0.01 點，至 7200.88 點。

週三亞股漲跌互見，截至發稿，上證綜指下跌 0.85%，深證成指下跌 0.69%；南韓 Kospi 指數下跌 0.15%，日經 225 指數上漲 0.16%；台股收漲 16.04 點，至 9791.88 點。