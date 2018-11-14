義大利槓上歐盟 拒絕修改預算案 歐元走貶

義大利政府無視歐盟要求，於截止日 (11 月 13 日) 宣布，拒絕修改 2019 年預算案；受此消息影響，今 (14) 日歐元走貶。

台北時間週三下午 4 點 39 分，Investing.com 數據顯示，歐元兌美元下跌 0.07%，至 1.1282。

歐元兌美元下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

義大利預算案於 10 月遭歐盟退回，且必須於 11 月 13 日之前，完成修改並重新提出，否則義國恐面臨經濟制裁。

該預算案的最大爭議在於，義大利財政赤字占國內生產毛額 (GDP) 比例，達 2.4%，赤字目標不僅遠高於前任政府，更直逼歐盟規定的 3%；歐盟執委會曾多次表示，此案嚴重違反歐盟預算規定。

然而，義大利副總理兼內政部長 Matteo Salvini 卻在截止日當天宣布，財政赤字占 GDP 比例 2.4%、明年 GDP 成長 1.5% 等目標，皆維持不變。

Salvini 還強調，若歐盟以違反財政規定為由，對義大利祭出懲罰，「將是個錯誤」。

歐盟委員會上週公佈秋季經濟預測，其資料顯示，義大利 2018 年 GDP 預估為 1.1%，2019 年 GDP 僅 1.2%，2020 年則為 1.3%。

據估算，義大利的總負債額，高達 GDP 的 130%；歐盟委員會稱，負債累累的成員國，可能引發金融穩定疑慮，並對經濟活動造成壓力。