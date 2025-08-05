俄羅斯副外長：歐盟終止歐俄能源和貿易合作 損失超過1兆歐元
鉅亨網編譯鍾詠翔
俄羅斯外交部副部長格魯什科周一（4 日）表示，歐盟因烏克蘭戰爭大幅減少與俄羅斯的能源和貿易合作，導致歐盟自身遭受超過 1 兆歐元（1.15 兆美元）的損失。
格魯什科表示，歐盟制裁俄羅斯，這個數字是多位專家評估制裁的經濟後果，包含能源和貿易合作利潤的損失。
他聲稱，歐盟與俄羅斯間的雙邊貿易額從 2013 年的 4,170 億歐元下降到 2023 年的 600 億歐元，目前已接近零。他說，這讓歐洲經濟隨後受到嚴重打擊，正失去競爭力。
格魯什科指出，目前歐洲天然氣的價格是美國的四到五倍，電力價格是美國的兩到三倍，這是歐盟終止與俄羅斯所有經貿往來必須付出的代價。
自 2014 年以來，歐盟開始對俄羅斯實施制裁，並於 2022 年俄烏衝突升級後大幅擴大制裁範圍。這些措施針對的是銀行業、能源出口和其他行業。
俄羅斯認為這些制裁非法，違反國際貿易規則，損害全球經濟穩定。
據統計，西方國家對俄制裁已超 3 萬項，其中超過 90% 項措施於 2022 年 2 月底後提出，美國和歐盟施加了 1 萬多項制裁。
今年 6 月，俄羅斯總統普丁曾表示，拒絕俄羅斯天然氣已讓歐盟國家損失約 2,000 億歐元。2024 年底，俄羅斯官員還估計，歐盟因對俄制裁導致的損失已達 1.5 兆美元。
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