獲贈一場“空歡喜”，私有化失敗後的寶勝：踏實發展才是硬道理

年初因私有化計劃引起市場廣泛關註的寶勝國際(03813-HK)，在4月宣告私有化失敗之後就很是沉寂了一段時日，不過在經歷了這樣一場“空歡喜”之後，過去的前三季寶勝就以相對亮眼的成績為自己爭了一口氣。

三季報定調扭轉去年業績頹勢

11月13日盤後，寶勝公佈了其截至今年9月30日止9個月首三季業績簡報。公告顯示，期内寶勝實現營業收入166.36億元（人民幣，下同），按年同比增長19.8%；雖然毛利率同比下跌1.4個百分點至33.1%，但期内錄得公司擁有人應佔溢利3.89億元，同比增長15.5%，整體還算不錯：

（來源：港交所）

單看寶勝今次的業績數據或許不會有太多的感觸，但對比其於去年的整體表現就會知道，今年寶勝在目前幾個季度交出的成績已是長進了不少。回顧2017年，寶勝雖然在營業額方面維持著相當穩定的增長，但其在各個季度均錄得淨利潤的下跌，當中前三季的淨利潤跌幅最大達到35.5%，全年淨利潤亦下跌29.7%至3.94億元，可以說是“完美”地诠釋了什麽叫增收不增利。

今年以來，寶勝的經營效益有了明顯的改善，從一季報、半年報及今次的三季報來看，寶勝不僅擴大了營業額增幅，各季度的淨利潤也恢復了正向增長，一季度的增勢最為顯著達到36.2%。因此一路看下來，寶勝今年首三季的業績表現還是值得肯定的，首先是營業收入增速進一步提高，而淨利潤方面也穩住了增長態勢，總算是扭轉了去年業績下滑的局面：

先是去年業績陷入增收不增利怪圈，今年上半年私有化又宣告失敗，寶勝的遭遇一度非常尷尬，好在眼下的寶勝似乎已經漸漸走出了這片陰雲，可以好好回頭審視這一段路程了。

曾走過漫長蟄伏期，業績成色一朝轉淡

作為全球最大的運動休閑鞋履製造商裕元集團（00551-HK）旗下零售附屬，寶勝是國内知名運動服飾產品零售及代理商，更是國際大牌Nike與Adidas在國内的最大分銷商。2008年6月於港股主板上市至今已逾十年，這十年來，寶勝也見證了國内鞋履零售行業的起起落落。

上市後的寶勝也經歷過一段漫長的蟄伏期。其實寶勝最初除了主要的零售業務及品牌代理以外，仍經營部分製造業務，但其製造業務發展不佳併很快成為負累；後來公司自身又受到收購合併、新店業務市場培育及通貨膨脹等因素影響，導緻成本開支不斷加重，及至遭逢國内體育用品零售市場的持續調整，寶勝最終於2012年轉向全面虧損。

2014年寶勝逐步關閉其鞋履製造業務，併在該年艱難扭虧，此後寶勝總算進入了一個全新且較為穩健的發展階段。2016年開始，寶勝有意加強其線上網絡佈局，希望通過多向渠道為客戶在實體店（線下）及數碼商店（線上）的優質購物體驗；2017年，為適應全面席卷的新零售浪潮，寶勝開始著力與消費者加強聯係，提出“365日全天候互動”的倡議，併從線上到線下，通過為消費者安排係列與體育賽事相關的全年運動服務日程表來完成，這些活動由寶勝自己組織，由運動品牌商贊助、體育賽事公司授權，併由大中華地區的地方政府協辦，可以說是各方聯動了。

但正如我們前面提到的，在業績開花了兩年後，2017年寶勝開始增收不增利了。究其原因，寶勝在加強線上線下全面佈局的同時，也面臨著日益高漲的員工成本及租金開支等壓力，受製於此，其業績成色在去年轉淡：

私有化落空，寶勝前路還需踏實努力

在這樣的背景之下，今年初寶勝私有化消息出來之後很是刺激了一把市場的神經，而本來因為去年業績不甚如人意而略顯失落的寶勝也在一時之間多了個盼頭。

2018年1月21日，寶勝公告宣佈獲最終控股股東寶成溢價31.82%提私有化，而寶成同時也間接持有裕元49.99%股權，為寶勝及裕元二者的最終控股股東。在寶成對寶勝提私有化的理想藍圖中，原計劃通過私有化重組令裕元專註於其代工製造業務，而寶勝的所有權益則收歸寶成持有，併可專註於其零售業務。也就是說，原本若寶勝順利私有化及退市，裕元與寶勝的關係將由“母子”變成“兄弟”，雙方業務框架也將更加明晰。

寶勝私有化計劃一經出爐就在市場引起極大反響，一時間寶勝前路備受憧憬，股價亦水漲船高，一下躍升至接近2港元的高位，併在這個高位上躺了近三個月：

（寶勝近一年股價走勢圖，來源：港交所）

未想今年4月9日，寶勝一紙公告宣佈其私有化議案因在法院會議上未獲通過而宣告失敗，討論了近三個月的寶勝私有化計劃就此夭折。與此同時，寶勝股價就在2港元高位應聲下挫跌回了原先的水平——如上圖所示，隻能說，資本市場就是這樣現實和殘酷了。

其實私有化告吹之後，寶勝首要的也不過是收收心回歸本業好好經營自身業務罷了。說到底，私有化失敗一事併不會在經營層面對寶勝帶來影響，其隻需按照原有的發展計劃推進轉型，要實現穩定持續的增長也還是很有希望的。加之目前，内地零售市場走過前幾年的蕭條時期現早已復蘇，體育服裝行業市場的需求及銷售動力仍然強勁，寶勝若能加把勁在内地市場拿下可觀的一席之地，未來前景也仍然值得期待。

不過眼下寶勝需要解決的問題是，在新零售大時代之下，電商潮流盛行，在未來可預見的一段時期内，寶勝勢必仍將繼續加大其於線上線下零售網絡的佈局和投資，而隨著經營、租金及人力成本的增加，其盈利空間或仍將被擠壓，這就需要寶勝使點手腕，提升經營效益了。但這總歸不是一朝一夕能做成的事，趁著今年整體業績有了向好的趨勢，希望寶勝能夠踏實走好接下來的每一步吧。