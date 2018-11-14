德國第3季GDP季減0.2% 3年來首次經濟萎縮

最新公布數據顯示，歐洲最大的經濟體德國今年第 3 季出現經濟萎縮，為近 3 年來首次。主因是受全球貿易爭端衝擊，造成出口的負成長。

德國聯邦統計局週三 (14 日) 公布，德國第三季國內生產總值 (GDP) 為季減 0.2%，低於預期值萎縮 0.1%。若經日期調整後，GDP 較去年同期增長 1.1%，低於預期值 1.3%。

德國 GDP 季增率 圖片來源：tradingeconomics

聯邦統計局官員 De Statis 表示，GDP 較前季微幅下滑，主要受外貿形勢影響。初步估算顯示，第 3 季出口低於第 2 季，進口則增加。

不過經濟學家認為，德國經濟不會跌落懸崖，目前的不利因素基本上影響只是暫時的。造成衝擊的重要原因之一，是新的汽車排放標準延後議定，此外，做為石油及其他商品的主要運輸路線，萊茵河目前的水位異常地低，限制了相關活動。

德國商業銀行 (Commerzbank) 經濟學家 Ralph Solveen 認為，第 4 季德國經濟會重回增長，因為汽車造商會再度提高產量。

儘管如此，德國所依賴的出口經濟，目前仍失去了成長動能，華盛頓與北京之間的貿易爭端加劇，也抑制了外國需求。

德意志銀行經濟學家 Stefan Schneider 表示，全球貿易的逆風變得更加嚴峻，會是個值得擔憂的問題，在德國，疲軟的出口會打擊投資，而且滯後的時間相對較短。

除了擔心美國總統川普貿易政策的影響外，德國企業也憂慮國內情況，總理梅克爾的「大聯合政府」先前已兩次接近破裂，政局並不穩定。