脫歐造成勞動力短缺 英國第3季薪資成長創10年新高

英國最新公布數據，平均薪資出現 10 年來最大的增幅，主要原因為勞動力的不足，東歐員工因脫歐離開英國，企業抱怨這造成合格員工不足。

英國國家統計局 (ONS)13 日公布數據顯示，英國第 3 季不含獎金的平均薪資，較去年同期增加 3.2%，為 2008 年第 4 季後，近 10 年最大的增幅。但經通膨調整後，實際薪資水準仍低於 10 年前。

數據顯示，儘管薪資提高，生產力卻未同步上揚。第 3 季每小時的產出，由前一季年增 1.4% 降至 0.1%，這可能會強化英國央行的擔憂，即薪資成長加快了通膨速度，最終無法反映為生活水準的提高。

野村經濟學家 George Buckley 表示，這可能成為未來幾個月英國升息的主要背景，但最終仍要看英國脫歐談判的結果而定。

英國央行在今年 8 月升息，為 2008-2009 年金融危機後第二度升息。分析師普遍預期央行可能在未來 6 個月內再次升息，前提是英國能平順脫離歐盟。

同時間，英國第 3 季的失業率略為上升至 4.1%，因新增工作職位速度放慢，趕不及求職者的增長速度。前一季英國失業率為 4.0%，為 43 年最低。

英國央行首席經濟學家 Andy Haldane 在上個月表示，他見到薪資上揚的契機，央行也在本月稍早調升了 2018 年的薪資漲幅。但央行認為，由於生產率未明顯回升，薪資漲幅將難回到金融危機前的逾 4% 水準。

由於英國即將正式脫離歐盟，來自東歐的員工人數出現創紀錄的減少。受脫歐影響，今年前 9 個月，東歐的勞動力減少 15.4 萬人，下降至 88.1 萬人，降幅為創紀錄的 15%。