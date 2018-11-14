【華冠投顧】盤後分析：量縮狹幅震盪

劉彥良 分析師

台股今日表現平淡，量縮狹幅震盪，成交量 1020 億元、高低點差只有 60 點。不過指數多半維持在平盤之上，終場小漲 16 點，撐盤要角是台積電 (2330) 和金控雙雄。

技術面上，台股自 10/26 見到波段低點 9400 後展開反彈，來到月線遇壓後進行橫盤整理，最主要的原因是月線扣抵高檔故無法持續上揚形成支撐，所以指數才會在月線附近來來回回。不過隨著月線在下周將往低檔扣抵，有利台股接下來續往空方缺口和季線反攻的機會，前提是台股必須要橫盤不能下殺，尤其是前低 9400 無論如何不能跌破，否則就是築底失敗。

由於台股中長期均線走空，所以跌深反彈是給套牢的投資朋友作減碼，積極的投資朋友甚至可以站在空方。至於空手又喜好搶反彈的投資朋友，建議可搭配技術面的壓力來設定好自己的停利點，切記搶反彈只能作短不能放長，現在沒並非作段的好時機，所以見好要收，一旦走勢不如預期就要趕緊停損。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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