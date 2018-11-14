【華冠投顧】台股量縮震盪漲16點，站回月線，注意矽晶圓族群!

台股昨日開低走高，今日續漲 16 點，9791 點作收，成交量 1020 億元，價漲量縮。

結構: 電子股漲 0.16%，金融股漲 0.5%，傳產股漲 0.03%，OTC 漲 0.27%。上漲家數 854 檔，下跌家數 554 檔，漲停板 32 檔。台股昨日受國際股市影響跌破月線，指數開低走高，今日延續昨日氣勢續漲 16 點，不過卻是價漲量縮結構，目前 5 日均量小於 10 日均量，量趨是屬弱勢，因此，追漲務必小心! 另外外資現貨市場由買轉賣，賣超 16.7 億元，須留意是否持續賣超或擴大賣超。權值股漲跌互見，台積電 (2330) 收在 228.5 元，小漲 0.44%。鴻海 (2317) 收在 73.3 元，跌 1.48%。股王大立光 (3008) 終場收在 3190 元，跌 0.31%。聯發科 (2454) 收在 230 元，小跌 0.43%。金控股國泰金 (2882) 收在 50.4 元，小漲 0.4%，富邦金 (2881) 收在 51.2 元，小漲 0.39%，中信金 (2891) 收在 20.7 元，小跌 0.96%。被動元件族群國巨 (2327) 收在 306 元，跌 1.6%，華新科 (2492) 收在 158 元，漲 0.64%。禾伸堂 (3026) 收在 102.5 元，跌 1.44%。強勢股: 金像電 (2368)，日馳(1526)，新復興(4909)，德昌(5511)，中環(2323)，志超(8213)，為生(2231)，帆宣(6196) 等漲停板，弱勢股: 矽晶圓族群轉弱須注意，環球晶，合晶 (6182)，中美晶(5483)，台勝科(3532)，嘉晶(3016) 等全軍覆沒，股價全部下跌。

台股量能趨勢轉弱，外資由買轉賣，操作建議，危機意識，不可過度追價。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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