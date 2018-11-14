【華冠投顧】武傑電台:台股持續震盪小紅作收!內文告訴你更多看法!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3406 玉晶光、9958 世紀鋼、2492 華新科、8936 國統、2327 國巨。

台股盤勢分析:

誠意十足

甩開美股影響，台股早盤上漲 + 23 點開出，上半場雖然一度重返 9800 點大關；可惜受到塑化股的拖累，指數一度由紅翻黑，終場指數小漲 + 16 點作收，收在 9791 點，成交量 1020 億。

星期一在美股大跌 - 201 點下，台股小漲 + 1 點；星期二美股大跌 - 602 點，我們下跌 - 55 點。今天加權指數在美股下跌 - 100 點下，我們止穩轉強『重返月線』。從上周的盤勢的來看，不難發現台股黑手『誠意十足』；只是美股這個老鼠屎影響多頭反攻號角。不過，在台股二天『信心測試』後；整體的的籌碼面，反而是外資加碼期貨多單已經超過四萬口。因此在外資不追殺，內資逢低接的情況下；預計下半月的台股，還是一個『驚驚漲』的格局。

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4909 新復興、1526 日馳、2323 中環、6452 康友 KY、5278 尚凡、8213 志超、2368 金像電… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2357 華碩、2527 宏璟、8431 匯鑽科、2356 英業達、2360 致茂… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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