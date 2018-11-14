南寶完成競拍作業 得標平均價79.56元 承銷價76.8元

老牌重量級特化南寶 (4766) 於今 (14) 日完成上市競價作業，根據富邦證提供資料，最低得標價格為每股 76 元，最高得標價格為每股 90 元，得標加權平均價格為每股 79.56 元，承銷價 76.8 元。富邦證表示，南寶辦理競價拍賣股數 8,127 張，公開申購股數為 3,554 張 (含過額配售 1,523 張)，此次參與投標之合格標單共 879 筆，以美國標決標，最低與最高得標價格分別為每股 76 元、90 元，得標加權平均價格為每股 79.56 元，承銷價則訂為 76.8 元，於後天(16) 日至下周二 (20 日) 為公開申購期間，11 月 22 日為公開抽籤日。



除了原有接著劑、塗料主要業務，南寶既有合成樹脂核心技術及材料基礎下，積極持續創新開發關鍵性技術，新產品領域如碳纖樹脂為生產碳纖布所需，可廣泛應用於筆電底蓋、運動產品及汽車內裝等及高階感壓膠可應用於光學產品製程用保護膜等，把產品的應用面拓展於光電、運動休閒及汽車工業等產業。



南寶公布第三季財報，單季營收 41.76 億元，遞延反映原料成本，毛利率止跌回穩，上升到 24.97%，較第二季成長 2.24 個百分點，稅後淨利 1.97 億元，每股盈餘 1.6 元，累計前三季營收 117.55 億元，稅後盈餘 5.27 億元，每股盈餘 4.86 元。

