南寶Q3雙率攀揚 EPS為1.6元 前3季每股賺4.86元

樹脂大廠南寶樹脂 (4766-TW) 今 (12) 日公告第 3 季財報，由於 5 月起已向客戶反應漲價，帶動第 3 季毛利率與營益率雙雙較上季增加逾 2 個百分點，但由於第 2 季業外有股利收入挹注，第 3 季業外則是受到人民幣貶值影響而產生匯損，稅後純益 1.74 億元，較上季減少 30.95%，年減 33.78%，每股稅後純益 1.6 元；前 3 季稅後純益 5.28 億元，每股稅後純益 4.86 元。

南寶第 3 季合併營收 41.76 億元，季增 2.53%，年增 7.3%，毛利率 24.97%，季增 2.27 個百分點，年減 2.43 個百分點，營益率 7.38%，季增 2.83 個百分點，年減 1.81 個百分點；稅後純益 1.74 億元，季減 30.95%，年減 33.78%，每股稅後純益 1.6 元。

南寶前 3 季累計營收 117.56 億元，年增 9.07%，毛利率 23.41%，年減 4.2 個百分點，營益率 5.26%，年減 3.8 個百分點；稅後純益 5.28 億元，年減 23.54％，每股稅後純益 4.86 元。

南寶去年起受到國際油價持續攀高影響，使原物料成本上揚，毛利率因而受到影響，今年第 1 季毛利率更是下探低點 22.3%。不過，南寶執行長許明現表示，今年 5 月已向客戶反應漲價，第 3 季毛利率表現已逐步攀揚，第 4 季起毛利率表現將會更佳。法人預估，南寶今年營收可上看 160 億元的新高水準，每股稅後純益可達 7.4 元。

除既有產品外，南寶也持續開發新品，包括碳纖維複合材料、光學膠與奈米塗料，明年均可望貢獻營收。許明現指出，碳纖維產品已向 2 至 3 家客戶提供原型產品，預計 12 月驗證，最快明年第 1 季就可望放量；光學膠去年營收僅幾百萬元，今年可望達 4000 至 5000 萬元規模，明年可望有 2 至 3 倍的成長，明年規劃產能約 200 噸；奈米塗料目前已有 2 家客戶試產中。

許明現表示，目前三大新產品線處於初期成長階段，明年三大新品占整體營收雖僅約 2 至 3%，但未來待建立標準化後，營收成長動能可期，將成為未來 3 年驅動成長引擎的產品。法人指出，由於新品毛利率較公司平均產品毛利率高，有機會帶動整體獲利提升，預期明年南寶營收與獲利表現均會優於今年。